Μία 55χρονη οδηγούσε μεθυσμένη το μηχανάκι της, μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και χτύπησε όσους κινούνταν κανονικά στην πορεία τους.

Όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 11 το βράδυ του Σαββάτου στη συμβολή των οδών Λένορμαν και Αλεξάνδρειας στον Κολωνό.

Η 55χρονη οδηγός μοτοσικλέτας που οδηγούσε τύφλα στο μεθύσι πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε με 2 αυτοκίνητα και μία μοτοσικλέτα προκαλώντας σκηνές τρόμου και πανικού.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε σοβαρά ο 56χρονος αναβάτης της δεύτερης μοτοσικλέτας, ο οποίος μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στον «Ευαγγελισμό» και νωρίς το απόγευμα δυστυχώς κατέληξε.

Η 55χρονη, η οποία συνελήφθη, υποβλήθηκε σε αλκοτέστ το οποίο έδειξε ότι είχε καταναλώσει 1,17 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα δηλαδή πενταπλάσιο ποσοστό από το επιτρεπόμενο όριο των 0,25. Επιπλέον, υποβλήθηκε σε τοξικολογικές εξετάσεις.