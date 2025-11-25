Έντονη συζήτηση για τους εναλλακτικούς τρόπους ζωής έχει προκαλέσει στην Ιταλία η πρόσφατη απόφαση δικαστηρίου να απομακρύνει τρία παιδιά που μεγάλωναν μέσα στο δάσος μαζί με τους γονείς τους.

Ο Νάθαν Τρεβάλλιον, πρώην σεφ από το Μπρίστολ, και η σύζυγός του, Κάθριν Μπέρμιγχαμ, πρώην δασκάλα ιππασίας από τη Μελβούρνη, αγόρασαν το 2021 ένα ερειπωμένο ακίνητο σε μια δασική περιοχή στο Πάλμολι, στην κεντρική ιταλική περιοχή Αμπρούτσο, με στόχο να μεγαλώσουν τα τρία τους παιδιά – την Ουτοπία Ρόουζ, οκτώ ετών, και τα δίδυμα Γκαλόριαν και Μπλούμπελ, έξι ετών – όσο πιο κοντά στη φύση γίνεται.

Η οικογένεια καλλιεργούσε τη δική της τροφή, παρήγαγε ηλεκτρισμό με ηλιακή ενέργεια και αντλούσε νερό από ένα πηγάδι. Τα παιδιά, περιτριγυρισμένα από άλογα, γαϊδούρια και κοτόπουλα, διδάσκονταν στο σπίτι, ενώ οι εβδομαδιαίες επισκέψεις στην πόλη Σαν Σάλβο, στην ακτή της Αδριατικής με πληθυσμό 20.000 κατοίκους, τα έφερναν σε επαφή με τον έξω κόσμο.

Ωστόσο, η «ειδυλλιακή» ζωή της οικογένειας βρέθηκε, σύμφωνα με τον Guardian, στο μικροσκόπιο των τοπικών κοινωνικών υπηρεσιών τον Σεπτέμβριο του περασμένου έτους, όταν ολόκληρη η οικογένεια χρειάστηκε να νοσηλευτεί μετά την κατανάλωση δηλητηριωδών μανιταριών που μάζεψαν από το δάσος.

Αφότου οι αρχές προχώρησαν σε περαιτέρω έλεγχο, διαπίστωσαν ότι η κατοικία της οικογένειας ήταν «ερειπωμένη, επικρατούσαν απαράδεκτες υγειονομικές συνθήκες και δεν υπήρχαν οι απαραίτητες εγκαταστάσεις», σύμφωνα με επίσημο έγγραφο του δικαστηρίου.

Την περασμένη εβδομάδα, ο δικαστής ενός δικαστηρίου στην L’Aquila επικύρωσε τις κατηγορίες του εισαγγελέα ότι τα παιδιά υπέφεραν από «σοβαρές και επιβλαβείς παραβιάσεις» των δικαιωμάτων τους, διατάσσοντας την άμεση αφαίρεσή τους. Την Πέμπτη το απόγευμα, η αστυνομία τα μετέφερε σε μια δομή που λειτουργεί υπό την αιγίδα της Εκκλησίας. Η μητέρα τους είναι μαζί τους, αν και και οι δύο γονείς έχουν περιορισμένη πρόσβαση στα παιδιά, σύμφωνα με τον δικηγόρο τους, Τζοβάνι Αγγελούτσι.

Στην απόφασή του, το δικαστήριο επισήμανε ότι η οικογένεια ζει με «μηδαμινή κοινωνική αλληλεπίδραση και χωρίς σταθερό εισόδημα», ενώ το σπίτι στο οποίο ζουν «δεν διαθέτει τουαλέτα» και «τα παιδιά δεν παρακολουθούν σχολείο».

Ο δικηγόρος τους, Τζοβάνι Αγγελούτσι, ανέφερε ότι το ζευγάρι σκοπεύει να ασκήσει έφεση κατά της αφαίρεσης των παιδιών, υποστηρίζοντας ότι η έκθεση του δικαστή περιέχει «ψευδείς ισχυρισμούς», ειδικά όσον αφορά τη σχολική φοίτηση των παιδιών.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη πολιτική αντιπαράθεση και οργή κατά της επικεφαλής του δικαστηρίου, Σεσίλια Αγριζιάνο.

Η ακροδεξιά πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, εξέφρασε έντονη «ανησυχία» για την αφαίρεση των παιδιών και διέταξε τον υπουργό Δικαιοσύνης, Κάρλο Νόρντιο, να διερευνήσει αν υπάρχουν λόγοι για την αποστολή επιθεωρητών. Παράλληλα, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Ματέο Σαλβίνι, συνέκρινε την υπόθεση με απαγωγή, εντείνοντας την πολιτική ένταση γύρω από το ζήτημα.

Η Κιάρα Σαράτσενο, γνωστή Ιταλίδα κοινωνιολόγος, δήλωσε: «Είναι πολύ δύσκολο να καταλάβει κανείς τι συμβαίνει εκεί. Αλλά δεν υπάρχει τίποτα κακό στο να θέλει κάποιος να προσφέρει μια εναλλακτική εκπαίδευση. Το πρόβλημα είναι πόσο απομονωμένα ήταν αυτά τα παιδιά και ποιες ήταν οι συνθήκες υγιεινής τους».

Παράλληλα, η Σαράτσενο αμφισβήτησε την επιλογή των κοινωνικών υπηρεσιών να επικεντρωθούν σε αυτή την υπόθεση, όταν «τόσα πολλά φτωχά παιδιά ζουν σε σπίτια». «Σε αυτές τις περιπτώσεις», πρόσθεσε, «αναρωτιέται κανείς: πού είναι οι κοινωνικοί λειτουργοί;»