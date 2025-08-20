Τριάντα κρατούμενοι στις φυλακές Ναυπλίου εμφάνισαν την Τετάρτη το απόγευμα συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης, με αποτέλεσμα επτά από αυτούς να χρειαστεί να μεταφερθούν στο νοσοκομείο για νοσηλεία.

Οι υπόλοιποι παραμένουν κλινήρεις στις φυλακές, όπου βρίσκονται υπό συνεχή ιατρική παρακολούθηση, όπως αναφέρει το τοπικό μέσο argolikeseidhseis.gr.



Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ξεκινήσει έρευνα για τον εντοπισμό των αιτιών του συμβάντος.

Το περιστατικό προκάλεσε σημαντική αναστάτωση τόσο στον πληθυσμό των κρατουμένων όσο και στο προσωπικό της φυλακής.