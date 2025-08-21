Εντατικοποιούνται μέρα με τη μέρα οι συσκέψεις στο κυβερνητικό και οικονομικό επιτελείο με αντικείμενο το μείγμα των μέτρων που θα εξαγγελθούν από τον πρωθυπουργό στη ΔΕΘ. Ωστόσο ενδιαφέρον θα έχει και το πολιτικό αποτύπωμα που θα αναπτύξει o Κυριάκος Μητσοτάκης με ορίζοντα τις εκλογές του 2027 εστιάζοντας στο μεταρρυθμιστικό προφίλ της κυβέρνησης.

Σε παράλληλο χρόνο ανώτατα κομματικά στελέχη προετοιμάζουν την έλευση του πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, καθώς την επόμενη εβδομάδα και συγκεκριμένα την προσεχή Τετάρτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει την καθιερωμένη σύσκεψη με τους παραγωγικούς, κοινωνικούς και επιστημονικούς φορείς, ενώ θα μιλήσει και σε ειδική εκδήλωση που θα λάβει χώρα στο Μέγαρο Μουσικής, όπου και θα παρουσιαστούν τα μεγάλα έργα, τα οποία δρομολογούνται στη Βόρεια Ελλάδα.

Σχηματοποιείται το πακέτο των μέτρων

Το «καλάθι» θα γεμίζει μέρα με την ημέρα και θα προστίθενται και άλλες παροχές ανάλογα με τα οικονομικά στοιχεία.

Ωστόσο, το μεγαλύτερο μέρος των παροχών σύμφωνα με πληροφορίες έχει κλειδώσει και η στόχευσή τους είναι στη μεσαία τάξη ενώ καταβάλλονται προσπάθειες τα μέτρα να είναι όσο το δυνατόν πιο οριζόντια.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ελαφρύνσεις στους μισθωτούς μέσω παρεμβάσεων στη φορολογική κλίμακα, ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος στις οικογένειες με παιδιά και στους συνταξιούχους αλλά και μέτρα για τη αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης.

Το βασικό πακέτο της ΔΕΘ, ύψους 1,5 δισ. ευρώ δεν αποκλείεται να φτάσει ακόμα πιο ψηλά ενώ ακόμα και αν δεν συμβεί αυτό όπως τονίζουν συνεργάτες του πρωθυπουργού, οι παροχές δεν θα τελειώσουν στην Θεσσαλονίκη.

Μέχρι στιγμής τα μέτρα τα οποία αναμένεται να ανακοινωθούν το βράδυ του Σαββάτου 6 Σεπτεμβρίου στο Βελλίδειο από τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα περιλαμβάνουν:

Μειώσεις στους φορολογικούς συντελεστές με στόχο την ελάφρυνση των εισοδημάτων μεταξύ 10.000 και 20.000 ευρώ

Επίσης, όπως έχει ήδη γράψει το newsbeast σχεδιάζεται ι αναπροσαρμογή του ύψους του εισοδήματος πάνω από το οποίο εφαρμόζεται ο ανώτατος φορολογικός συντελεστής που αυτή την στιγμή είναι στο 44% για εισοδήματα άνω των 40.000 ευρώ

Αναπροσαρμογή του αφορολογήτου για οικογένειες με παιδιά ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων

Διορθώσεις στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών το οποίο άφησε ανοικτό χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Όπως τονίζουν από το Μέγαρο Μαξίμου αυτά που θα ανακοινωθούν θα έχουν μόνιμα χαρακτηριστικά και αυτό θα οδηγήσει στην ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών που είναι και ο στόχος.

Όσον αφορά στους συνταξιούχους, το οικονομικό επιτελείο προσανατολίζεται στην:

κατάργηση ή μείωση της προσωπικής διαφοράς

διεύρυνση των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων ώστε να αυξηθεί ο αριθμός των δικαιούχων του επιδόματος των 250 ευρώ που θα καταβληθεί στα τέλη Νοεμβρίου σε 1,4 εκατ. συνταξιούχους

Στο τραπέζι παραμένει η αλλαγή στην κλίμακα φορολόγησης των ενοικίων, κίνητρα ή αντικίνητρα για το άνοιγμα των κλειστών ακινήτων και εισοδηματικές ενισχύσεις των Σωμάτων Ασφαλείας.