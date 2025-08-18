Από σήμερα, με τη σταδιακή επιστροφή των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου και βέβαια του ίδιου του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, μετά την ολιγοήμερη ανάπαυλα του Δεκαπενταύγουστου, αναμένεται να μπουν οι τελευταίες «πινελιές» στο πακέτο των οικονομικών παρεμβάσεων που θα ανακοινωθούν από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη μεσαία τάξη, την κοινωνική κατηγορία που αποτέλεσε τη ραχοκοκαλιά των δύο εκλογικών επιτυχιών της Νέας Δημοκρατίας το 2019 και το 2023, αλλά που τώρα ένα ποσοστό της, εμφανίζει σημάδια αποστασιοποίησης από το κυβερνών κόμμα. Στο Μέγαρο Μαξίμου εκτιμούν ότι η φετινή ΔΕΘ μπορεί να αποτελέσει πάντως την αφετηρία για την πολιτική αντεπίθεση της κυβέρνησης, σηματοδοτώντας μια προσπάθεια επανασύνδεσης με κοινωνικές ομάδες που δοκιμάστηκαν τα τελευταία χρόνια από την ακρίβεια και τις πιέσεις στην καθημερινότητα.

Το κυβερνητικό επιτελείο έχει καταλήξει σε μεγάλο βαθμό στις βασικές γραμμές των εξαγγελιών, μετά από συνεχείς συσκέψεις τους τελευταίους δύο μήνες στις οποίες συμμετείχαν ο ίδιος ο πρωθυπουργός, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης. Αν και ο δημοσιονομικός χώρος των 1,5 δισ. ευρώ θεωρείται εξασφαλισμένος για το νέο πακέτο, αρμόδιες πηγές αφήνουν να εννοηθεί πως οι παρεμβάσεις που θα ανακοινωθούν μπορεί να ξεπεράσουν σημαντικά αυτό το ποσό, αγγίζοντας και τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ, καθώς ο στόχος είναι να σταλεί ένα ηχηρό μήνυμα οικονομικής στήριξης και κοινωνικής ευαισθησίας.

Η στρατηγική της κυβέρνησης φαίνεται να εγκαταλείπει οριστικά την τακτική των επιδομάτων, που λειτούργησαν ως προσωρινή ανάσα τα προηγούμενα χρόνια, και να στρέφεται σε μέτρα μόνιμου χαρακτήρα. Έτσι λοιπόν, στην πρώτη γραμμή βρίσκονται σύμφωνα με πληροφορίες οι μειώσεις στη φορολογία εισοδήματος, με έμφαση στα μεσαία κλιμάκια, αλλά και ελαφρύνσεις για τα εισοδήματα από ενοίκια, ώστε να δημιουργηθούν συνθήκες ανακούφισης για χιλιάδες νοικοκυριά. Παράλληλα, η κυβέρνηση εξετάζει κίνητρα για την αξιοποίηση χιλιάδων ακινήτων που παραμένουν κλειστά, με στόχο να αυξηθεί η προσφορά κατοικιών στην αγορά και να μειωθεί η πίεση στο στεγαστικό. Ο ίδιος ο υπουργός Οικονομικών έχει προαναγγείλει ένα «θετικό σοκ προσφοράς» που θα δώσει ώθηση στην κτηματαγορά και θα ανοίξει τον δρόμο για πιο προσιτές τιμές.

Σημαντική θέση στο κυβερνητικό σχέδιο κατέχουν όμως και οι παρεμβάσεις που αφορούν την οικογένεια και το δημογραφικό. Ειδικά βρίσκονται υπό επεξεργασία μέτρα για τη στήριξη ζευγαριών με ένα ή δύο παιδιά, καθώς στόχος είναι να αντιστραφεί η αρνητική τάση που εδώ και δεκαετίες χαρακτηρίζει τη χώρα. Όλα τα παραπάνω θα αποτυπωθούν άλλωστε και στον Προϋπολογισμό του 2026, το προσχέδιο του οποίου θα κατατεθεί τον Οκτώβριο στη Βουλή, αλλά και στο νέο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα 2026-2029 που θα παρουσιαστεί στις Βρυξέλλες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο κυβερνητικό στρατόπεδο αναζητούνται, επιπλέον, και παρεμβάσεις – έκπληξη, ώστε να ενισχυθεί η απήχηση των εξαγγελιών χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η δημοσιονομική ισορροπία. Πέρα από το οικονομικό σκέλος, η ΔΕΘ έχει ως γνωστόν και έντονη πολιτική διάσταση. Η κυβέρνηση γνωρίζει ότι η πορεία προς τις εθνικές εκλογές του 2027 δεν θα είναι εύκολη, καθώς η ακρίβεια, οι σκιές κακοδιαχείρισης και οι πληγές από τραγωδίες όπως εκείνη των Τεμπών έχουν αφήσει βαθιά σημάδια στην κοινωνία. Στο Μαξίμου εκτιμούν, ωστόσο, ότι ο χρόνος μέχρι την κάλπη είναι επαρκής για να ανατραπεί το κλίμα. Ο πήχης της αυτοδυναμίας παραμένει στο +37%, και κυβερνητικά στελέχη θεωρούν ότι αν το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας στις δημοσκοπήσεις επανέλθει ή ξεπεράσει το 30% μέσα στο επόμενο εξάμηνο, τότε θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για μια νέα επικράτηση, είτε στις πρώτες εκλογές είτε σε ενδεχόμενο δεύτερο γύρο. Η φετινή παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη, επομένως, ξεπερνά τον χαρακτήρα μιας τυπικής πρωθυπουργικής ομιλίας. Αντιμετωπίζεται ως μια σοβαρή πολιτική δοκιμασία, που θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό αν η κυβέρνηση μπορεί να ξανακερδίσει τη δυναμική της και να επανασυνδεθεί με τις κοινωνικές δυνάμεις που της έδωσαν δύο καθαρές εκλογικές νίκες στο πρόσφατο παρελθόν. Ενώ, ο ίδιος ο πρωθυπουργός φιλοδοξεί μέσα από τις εξαγγελίες να εκπέμψει μήνυμα κοινωνικής δικαιοσύνης και οικονομικής σταθερότητας, προετοιμάζοντας το έδαφος για την προσεχή εκλογική αναμέτρηση που σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό θα διεξαχθεί κανονικά το 2027.