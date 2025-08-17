Πυρετός συσκέψεων σε οικονομικό επιτελείο και Μέγαρο Μαξίμου αναμένεται από αύριο Δευτέρα (18/8) για την οριστικοποίηση του πακέτου των εξαγγελιών του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη από το βήμα της ΔΕΘ στις 6 και 7 Σεπτεμβρίου.

Με «ταμειακό μαξιλάρι» ύψους 1,5-2 δισ. ευρώ και με φόντο τη δημοσιονομική σταθερότητα, η κυβέρνηση έχει καταρτίσει τη λίστα με τα μέτρα τα οποία θα βρεθούν στο τραπέζι των κυβερνητικών συσκέψεων. Το πακέτο θα ενσωματώνει μειώσεις άμεσων φόρων με αλλαγές στη φορολογική κλίμακα, ελαφρύνσεις για οικογένειες με παιδιά, νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, «κούρεμα» τεκμηρίων, αλλά και κίνητρα και ενδεχομένως αντικίνητρα για τους ιδιοκτήτες ακινήτων με στόχο να πέσουν στην αγορά κλειστές κατοικίες.

Μεταξύ των μέτρων που θα βρεθούν στις συσκέψεις των επόμενων ημερών περιλαμβάνονται:

1. Αλλαγές στην κλίμακα φορολογίας εισοδήματος των φυσικών προσώπων με στόχο την ελάφρυνση των φορολογουμένων με μεσαία εισοδήματα. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται:

– Προσθήκη ενός ενδιάμεσου συντελεστή στο κλιμάκιο εισοδήματος από τα 10.001 ευρώ μέχρι και τα 20.000 ευρώ, τα οποία σήμερα φορολογούνται με συντελεστή 22%.

– Αύξηση του εισοδήματος πάνω από το οποίο θα εφαρμόζεται ο ανώτατος φορολογικός συντελεστής. Σήμερα, ο ανώτατος φορολογικός συντελεστής 44% επιβάλλεται στο τμήμα του εισοδήματος που υπερβαίνει τα 40.000 ευρώ.

2. Έξτρα φοροεκπτώσεις για οικογένειες με παιδιά, καθώς στόχος της κυβέρνησης είναι η στήριξη των οικογενειών μέσω φοροαπαλλαγών. Μεταξύ άλλων, εξετάζεται η αναπροσαρμογή του αφορολογήτου ορίου ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων, ενώ στο τραπέζι έχουν βρεθεί εναλλακτικές προτάσεις που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως «ανάχωμα» στις πολλαπλές πιέσεις που δέχεται το διαθέσιμο εισόδημα της ελληνικής οικογένειας, από πληθωρισμό, στεγαστικό κόστος, αλλά και την ίδια τη δομή του φορολογικού συστήματος.

3. Αλλαγές στην κλίμακα φορολόγησης των ενοικίων για την ελάφρυνση των φορολογούμενων με μεσαία εισοδήματα από ακίνητα. Το επικρατέστερο σενάριο προβλέπει την καθιέρωση ενός νέου ενδιάμεσου συντελεστή στα εισοδήματα πάνω από 12.000 και έως 35.000 ευρώ, ο οποίος θα μειώνει αισθητά την επιβάρυνση των φορολογούμενων με μεσαία εισοδήματα από ενοίκια. Σήμερα, όσοι αποκτούν εισοδήματα από ακίνητα φορολογούνται από το πρώτο ευρώ. Για εισοδήματα έως 12.000 ευρώ εφαρμόζεται συντελεστής 15%, ο οποίος αυξάνεται απότομα στο 35% για το τμήμα του εισοδήματος από 12.001 έως 35.000 ευρώ για να ανέβει στο 45% για ενοίκια από 35.001 ευρώ και πάνω. Στο κυβερνητικό τραπέζι έχει πέσει η πρόταση να υπάρξει ένα ενδιάμεσο κλιμάκιο, με συντελεστή 25% στο τμήμα του εισοδήματος από 12.000 έως 35.000 ευρώ, έτσι ώστε τα φορολογικά βάρη να κατανέμονται αναλογικότερα. Με βάση το σενάριο αυτό, τα εισοδήματα από ενοίκια θα φορολογούνται με συντελεστές 15%, 25%, 35% και 45%. Στόχος των ελαφρύνσεων είναι να δοθούν κίνητρα σε ιδιοκτήτες προκειμένου να ανοίξουν και να ρίξουν στην αγορά της μακροχρόνιας μίσθωσης κλειστές κατοικίες, αλλά και να περιοριστεί το φαινόμενο της απόκρυψης από την εφορία των πραγματικά αποκτούμενων εισοδημάτων από ενοίκια, καθώς σύμφωνα με έρευνες η φορολογία των ακινήτων αποτελεί μια από τις βασικότερες εστίες πίσω από τη στεγαστική κρίση.

4. Κούρεμα των τεκμηρίων διαβίωσης.

5. Νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών.

6. Στοχευμένες διορθώσεις στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών.

7. Παρεμβάσεις για τους συνταξιούχους, με «ψαλίδι» ή ακόμα και με κατάργηση της προσωπικής διαφοράς.

8. Εισοδηματικές ενισχύσεις στα Σώματα Ασφαλείας.