Με ορίζοντα τις αρχές Σεπτεμβρίου, η κυβέρνηση βάζει αυτές τις ημέρες τις καθοριστικές «πινελιές» στο πλέγμα ευνοϊκών μέτρων που αναμένεται να ανακοινώσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης το διήμερο 5 και 6 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, το τελικό πακέτο αναμένεται να «κλειδώσει» κατά το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου, επιστρέφοντας όλο το επιτελείο του Μεγάρου Μαξίμου από τις θερινές διακοπές. και θα περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε τέσσερις βασικούς άξονες: στην φορολογική ελάφρυνση της μεσαίας τάξης, στη στήριξη των οικογενειών, στα μέτρα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής πίεσης και στην ενίσχυση της αγοράς εργασίας.

Οι ανακοινώσεις από τη συμπρωτεούσα αναμένεται να στείλουν ένα σαφές πολιτικό και οικονομικό σήμα ενόψει του φθινοπώρου, με στόχο τόσο την τόνωση της κατανάλωσης και της απασχόλησης, όσο και την ανακούφιση πληθυσμιακών ομάδων που βρίσκονται αντιμέτωπες με σταθερές επιβαρύνσεις εδώ και πολλά χρόνια. Το συνολικό δημοσιονομικό περιθώριο εκτιμάται ότι ανέρχεται σε τουλάχιστον 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ, ενώ δεν αποκλείεται, αν το επιτρέψουν οι συνθήκες, το τελικό «πακέτο της ΔΕΘ» να αγγίξει ακόμη και τα 2 δισ. ευρώ. Άλλωστε, η ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής για τις αμυντικές δαπάνες δημιουργεί πρόσθετο χώρο για τις κοινωνικές και αναπτυξιακές παρεμβάσεις που έχουν προγραμματιστεί για το 2026.

Στην παρούσα φάση λοιπόν, το οικονομικό επιτελείο έχει ήδη επεξεργαστεί έναν κατάλογο προτάσεων, ο οποίος αναμένεται να τεθεί στο επίκεντρο των κυβερνητικών συσκέψεων μετά το πέρας των θερινών διακοπών.

Στην κορυφή των προτεραιοτήτων βρίσκεται η μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης για τα φυσικά πρόσωπα, ιδίως για όσους κατατάσσονται στη μεσαία τάξη. Σε αυτό το πλαίσιο, εξετάζεται σύμφωνα με πληροφορίες, η εισαγωγή νέου ενδιάμεσου φορολογικού συντελεστή για εισοδήματα από 10.001 έως 20.000 ευρώ, τα οποία σήμερα υπάγονται εξ ολοκλήρου στο 22%.

Παράλληλα, σχεδιάζεται η μετατόπιση του εισοδηματικού ορίου πάνω από το οποίο εφαρμόζεται ο ανώτατος συντελεστής 44%, προκειμένου να ευθυγραμμιστεί η εγχώρια φορολογική κλίμακα με τα ευρωπαϊκά δεδομένα, καθώς σήμερα η επιβάρυνση αυτή ξεκινά από τα 40.000 ευρώ, όριο που θεωρείται χαμηλό σε σχέση με τον μέσο μισθό.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί όμως και στην οικογενειακή πολιτική. Η κυβέρνηση προσανατολίζεται στην ενίσχυση των οικογενειών με παιδιά, εξετάζοντας την αναπροσαρμογή του αφορολόγητου ποσού ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων. Παράλληλα, βρίσκονται υπό συζήτηση πρόσθετες εναλλακτικές που θα απορροφήσουν τις οικονομικές πιέσεις στα νοικοκυριά, οι οποίες προέρχονται τόσο από τον διαρκώς αυξανόμενο πληθωρισμό όσο και από το δυσανάλογο κόστος στέγασης.

Σημαντικές αλλαγές αναμένονται παράλληλα στα τεκμήρια διαβίωσης, τα οποία θεωρούνται παρωχημένα και δυσανάλογα για χιλιάδες φορολογούμενους. Το λεγόμενο «κούρεμα» των τεκμηρίων βρίσκεται στο τραπέζι, μαζί με στοχευμένες διορθώσεις στο τεκμαρτό καθεστώς φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών.

Πρόκειται για μια παρέμβαση που αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά τη φορολογική υποχρέωση χιλιάδων μικρομεσαίων επιχειρηματιών. Ακόμη, σχεδιάζεται νέα μείωση στις ασφαλιστικές εισφορές, κάτι που θα ελαφρύνει το κόστος εργασίας και αναμένεται να λειτουργήσει ενισχυτικά στην κατεύθυνση της αύξησης της απασχόλησης. Παράλληλα, προβλέπονται εισοδηματικές ενισχύσεις για τα Σώματα Ασφαλείας, ενώ επανεξετάζεται το ζήτημα της «προσωπικής διαφοράς» στους συνταξιούχους, με το ενδεχόμενο μερικής ή και πλήρους κατάργησής της.

Στον τομέα της στέγασης, μετά την εφαρμογή του μέτρου της επιστροφής ενός ενοικίου ετησίως και την υποχρεωτική καταβολή ενοικίων μέσω τραπεζικών συναλλαγών από το 2026, η κυβέρνηση μελετά πρόσθετες παρεμβάσεις. Στόχος είναι να αυξηθεί η διαθεσιμότητα κατοικιών και να μειωθεί το κόστος για ενοικιαστές, χωρίς να παραβλέπεται η ανάγκη για σταθερά φορολογικά έσοδα. Μεταξύ των μέτρων, περιλαμβάνεται και η μείωση των συντελεστών φορολόγησης για τα εισοδήματα από ενοίκια, οι οποίοι σήμερα ξεκινούν από 15% για τα πρώτα 12.000 ευρώ και φτάνουν το 45% για ποσά άνω των 35.000 ευρώ.

Ωστόσο, ενδέχεται οι φοροελαφρύνσεις αυτές να συνοδευτούν από «αντικίνητρα» για τους ιδιοκτήτες που διατηρούν ακίνητα κλειστά για μεγάλα χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενισχυθεί η κυκλοφορία κατοικιών στην αγορά ενοικίασης. Η ιδέα είναι να ενθαρρυνθούν οι ιδιοκτήτες να διαθέσουν τα ακίνητα προς εκμετάλλευση, ώστε να αυξηθεί η προσφορά και να συγκρατηθούν οι τιμές.