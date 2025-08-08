Ο Αύγουστος είναι για τους περισσότερους Έλληνες μήνας διακοπών. Τα σχολεία είναι κλειστά, οι περισσότερες επιχειρήσεις υπολειτουργούν και πολλοί εργαζόμενοι προσπαθούν να βρουν λίγες μέρες ξεκούρασης είτε σε κάποιο νησί είτε στο χωριό τους. Σε πολιτικό επίπεδο, ακόμα και το Κοινοβούλιο έχει αναστείλει τις εργασίες του, όπως συνήθως συμβαίνει τέτοιες μέρες, ενώ οι βουλευτές είτε έχουν ήδη φύγει για τις περιφέρειές τους, είτε προγραμματίζουν λίγες ημέρες ανάπαυλας. Παρόλα αυτά, στο Μέγαρο Μαξίμου η εικόνα είναι τελείως διαφορετική.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και οι στενοί του συνεργάτες βρίσκονται σε συνεχή επαγρύπνηση, με εξαίρεση κάποια Σαββατοκύριακα μέχρι στιγμής, καθώς γνωρίζουν πως μέσα στο επόμενο διάστημα η κυβέρνηση θα πρέπει να κερδίσει τρία στοιχήματα. Υπάρχουν τρία βασικά θέματα που πρέπει να διαχειριστούν άμεσα, ώστε ο Σεπτέμβριος να ξεκινήσει με όσο το δυνατόν καλύτερους όρους, πολιτικά και επικοινωνιακά. Τα ζητήματα αυτά είναι η προετοιμασία για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και τις εξαγγελίες που θα κάνει ο πρωθυπουργός, η αντιμετώπιση των πυρκαγιών και η πορεία του τουρισμού.

Στοίχημα πρώτο: Η ΔΕΘ και τα μηνύματα προς την κοινωνία

Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης αποτελεί κάθε αρχές φθινοπώρου ένα από τα πιο σημαντικά γεγονότα για την κυβέρνηση και ειδικά για τον εκάστοτε πρωθυπουργό, που καλείται να παρουσιάσει τις πολιτικές του προτεραιότητες. Φέτος όμως, η ΔΕΘ αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Στο κυβερνητικό στρατόπεδο πιστεύουν ότι είναι η πιο κρίσιμη ΔΕΘ της τετραετίας, καθώς έρχεται σε μια περίοδο που η κοινωνία δείχνει σημάδια κόπωσης και οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πίεση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ετοιμάζει προσωπικά το πακέτο των εξαγγελιών που θα κάνει από το βήμα της Έκθεσης και δίνει μεγάλο βάρος στη μεσαία τάξη, που αποτελεί τον βασικό κορμό στήριξης της Νέας Δημοκρατίας. Τα μέτρα που εξετάζονται έχουν στόχο να ανακουφίσουν οικονομικά τους πολίτες, αλλά και να δώσουν προοπτική στους νέους ανθρώπους που δυσκολεύονται να ξεκινήσουν τη δική τους ζωή.

Ξεχωρίζουν δύο βασικά θέματα: το δημογραφικό πρόβλημα και το στεγαστικό. Το πρώτο αφορά τη μείωση των γεννήσεων και τη γήρανση του πληθυσμού, ένα φαινόμενο που επηρεάζει μακροπρόθεσμα την οικονομία, την κοινωνία, ακόμα και την εθνική ασφάλεια. Ο ίδιος ο πρωθυπουργός έχει πει παλιότερα ότι το δημογραφικό είναι «βόμβα στα θεμέλια του έθνους». Τώρα, η κυβέρνηση μελετά νέες παρεμβάσεις, που θα ενθαρρύνουν τα νέα ζευγάρια να αποκτήσουν παιδιά.

Όμως, για να μπορέσουν να το κάνουν αυτό, χρειάζονται και μια βασική προϋπόθεση: στέγη. Το στεγαστικό πρόβλημα στη χώρα έχει επιδεινωθεί, κυρίως για τους νέους που δεν μπορούν να νοικιάσουν ή να αγοράσουν σπίτι με τις σημερινές τιμές. Μία ιδέα που συζητείται είναι η αύξηση του ΕΝΦΙΑ για τα άδεια σπίτια, σε συνδυασμό με μείωση του φόρου για την πρώτη κατοικία. Έτσι, οι ιδιοκτήτες θα έχουν κίνητρο να διαθέσουν τα σπίτια τους στην αγορά, ώστε να πέσουν οι τιμές και να υπάρξει περισσότερη προσφορά. Δεν είναι ακόμη σίγουρο ότι θα υιοθετηθεί αυτό το μέτρο, καθώς έχει και δυσκολίες, όμως βρίσκεται στο τραπέζι των συζητήσεων.

Στοίχημα δεύτερο: Οι πυρκαγιές

Κάθε καλοκαίρι, οι πυρκαγιές αποτελούν μόνιμη απειλή. Οι υψηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με τα μελτέμια, δημιουργούν συνθήκες για την εκδήλωση μεγάλων πυρκαγιών. Ήδη σε πολλές χώρες της Μεσογείου, οι «mega fires» έχουν γίνει ένα επαναλαμβανόμενο φαινόμενο. Η Πολιτική Προστασία βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα, καθώς οποιοδήποτε σοβαρό συμβάν θα μπορούσε να έχει και πολιτικές συνέπειες. Η κυβέρνηση θέλει να αποφύγει εικόνες καταστροφής, όπως εκείνες που είδαμε σε προηγούμενα καλοκαίρια, γιατί γνωρίζει πως ο κόσμος είναι πλέον πολύ πιο αυστηρός σε τέτοια θέματα. Αν η φετινή περίοδος περάσει με λιγότερα περιστατικά και καλύτερη διαχείριση, θα πρόκειται για ένα θετικό στοιχείο που θα ενισχύσει την εικόνα της κυβέρνησης. Αν όμως υπάρξουν μεγάλες φωτιές και χαθεί ο έλεγχος, θα υπάρξει σοβαρό πλήγμα στο πολιτικό προφίλ της.

Στοίχημα τρίτο: Ο τουρισμός

Ο τουρισμός αποτελεί παράγοντα ζωτικής σημασίας για την ελληνική οικονομία. Εκατομμύρια ξένοι επισκέπτες γεμίζουν κάθε καλοκαίρι τα ξενοδοχεία, τα εστιατόρια και τις παραλίες της χώρας, φέρνοντας δισεκατομμύρια ευρώ σε έσοδα. Φέτος, η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά την πορεία της τουριστικής σεζόν, καθώς τα αποτελέσματα θα κρίνουν πολλά για τα οικονομικά της χώρας αλλά και για την ψυχολογία των πολιτών. Τα μέχρι στιγμής στοιχεία δείχνουν πως μας επισκέπτονται λιγότεροι σε σχέση με πέρυσι, αλλά αφήνουν περισσότερα χρήματα. Τα στοιχήματα είναι ανοιχτά και το αποτέλεσμα θα κριθεί μέσα στις επόμενες λίγες εβδομάδες.