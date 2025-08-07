Μεγάλη πολιτική εξόρμηση στη Βόρεια Ελλάδα ετοιμάζει η Νέα Δημοκρατία δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη Μακεδονία και τη Θράκη, επιχειρώντας με αυτόν τον τρόπο να τονώσει τη σχέση της με την τοπική κοινωνία, να αμβλύνει τις εντάσεις που έχουν δημιουργηθεί και να παρουσιάσει θετικό έργο ενόψει των εξαγγελιών του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στην Έκθεση Θεσσαλονίκης. Οι περιοδείες και οι κομματικές δράσεις προγραμματίζονται σύμφωνα με πληροφορίες για το χρονικό διάστημα από 18 έως 28 Αυγούστου, ωστόσο, όπως δηλώνουν οι γνωρίζοντες, η ισχυρή παρουσία στον Βορρά θα συνεχιστεί και αμέσως μετά την παρουσία του κ. Μητσοτάκη στη ΔΕΘ (το Σαββατοκύριακο 6-7/9), φτάνοντας έως και τα μέσα Σεπτεμβρίου.

Η κίνηση αυτή δεν περιορίζεται σε κάποιες γενικές δηλώσεις καλής θέλησης, αλλά οργανώνεται με έντονο και στοχευμένο τρόπο από το Μέγαρο Μαξίμου, το οποίο έχει ζητήσει πλήρη συντονισμό ανάμεσα στην κυβέρνηση, την κομματική βάση, αλλά και τους «γαλάζιους» εκλεγμένους εκπροσώπους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Επικεφαλής του σχεδιασμού είναι ο γραμματέας του κόμματος, Κώστας Σκρέκας, ο οποίος έχει ήδη ξεκινήσει τις επαφές με τοπικά στελέχη, βουλευτές και παράγοντες της περιοχής, ώστε να οργανωθούν περιοδείες και πολιτικές συναντήσεις που να καλύπτουν όλους τους νομούς της Βόρειας Ελλάδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κορυφαία στιγμή αυτής της κινητοποίησης θα είναι η καθιερωμένη σύσκεψη του πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη προ ΔΕΘ, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 28 Αυγούστου και θα περιλαμβάνει συμμετοχή υπουργών και εκπροσώπων από τον επιχειρηματικό, επιστημονικό και αυτοδιοικητικό χώρο. Αυτό που διαφέρει φέτος είναι το γεγονός ότι δεν πρόκειται μόνο για μια τυπική παρουσία του κυβερνητικού επιτελείου στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά για μια στοχευμένη και πολυεπίπεδη προσπάθεια προσέγγισης των τοπικών κοινωνιών, σε μια περίοδο όπου οι σχέσεις με την κεντρική διοίκηση έχουν δοκιμαστεί.

Το επιτελείο του πρωθυπουργού δείχνει να ανησυχεί για την εικόνα της παράταξης σε μια περιοχή που παραδοσιακά της έδινε υψηλά ποσοστά. Η Νέα Δημοκρατία, ειδικά στη Μακεδονία, έχει ιστορικά ισχυρούς δεσμούς, όμως το τελευταίο διάστημα έχει εμφανιστεί μια χαλάρωση αυτής της σχέσης. Οι λόγοι είναι πολλοί και διαφορετικοί. Από τη μία πλευρά, υπάρχει ακόμη η σκιά της δημόσιας τοποθέτησης του Κυριάκου Μητσοτάκη που, κατά πολλούς, αποτέλεσε αιχμή κατά της διακυβέρνησης του Κώστα Καραμανλή και ειδικά της εξωτερικής του πολιτικής. Παρότι ο πρώην πρωθυπουργός δεν έχει τοποθετηθεί ανοιχτά, το κλίμα ανάμεσα στους παραδοσιακούς καραμανλικούς ψηφοφόρους παραμένει βαρύ και πολλοί στον κομματικό μηχανισμό ανησυχούν πως αυτή η απόσταση μπορεί να μεταφραστεί σε ψήφους χαμένες προς τα δεξιά ή ακόμα και σε αποχή.

Εκτός από τα εσωκομματικά ζητήματα, όμως, υπάρχουν και σοβαρά κοινωνικά μέτωπα που προβληματίζουν το Μαξίμου. Ένα από τα πιο σοβαρά είναι η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι καταγγελίες για κακοδιαχείριση και αδιαφάνεια που έχει προκαλέσει. Βουλευτές και τοπικά στελέχη δέχονται καθημερινά παράπονα και πιέσεις από τους παραγωγικούς φορείς, ενώ ήδη γίνονται προσπάθειες για άμεσες παρεμβάσεις που θα αποτρέψουν την έκρηξη της δυσαρέσκειας (όπως για παράδειγμα οι απειλές για αγροτικές κινητοποιήσεις).

Ταυτόχρονα, υπάρχει έντονη ανησυχία για τη συνεχιζόμενη πίεση που δέχεται η Νέα Δημοκρατία από δεξιότερους πολιτικούς σχηματισμούς. Η εκλογική επιρροή του κόμματος έχει μειωθεί αισθητά σε αρκετές βόρειες περιφέρειες όπως δείχνουν οι μετρήσεις. Στις τελευταίες ευρωεκλογές καταγράφηκαν μεγάλες απώλειες στους νομούς της Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ σε επτά περιοχές της Βόρειας Ελλάδας το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου ήρθε δεύτερη πολιτική δύναμη. Ακόμα και στη Θεσσαλονίκη, τόσο στην Α’ όσο και στη Β’ εκλογική περιφέρεια, τα ποσοστά της ΝΔ υποχώρησαν αισθητά, με τις εσωτερικές αναλύσεις να δείχνουν έντονη απογοήτευση σε παραδοσιακούς πυρήνες ψηφοφόρων.

Για όλους αυτούς τους λόγους, η πρωτοβουλία για την ενίσχυση της παρουσίας του κόμματος στη Βόρεια Ελλάδα αποκτά ζωτική σημασία για την κυβέρνηση. Ο στόχος δεν είναι μόνο να «θεραπευτεί» η σχέση με τους πολίτες, αλλά και να σταλεί το μήνυμα πως η κυβέρνηση παραμένει παρούσα και ενεργή στις τοπικές κοινωνίες, με έργα, παρεμβάσεις και διάλογο. Παράλληλα, επιδιώκεται να επανέλθει το αίσθημα εμπιστοσύνης, τόσο απέναντι στην κυβέρνηση όσο και απέναντι στο κόμμα, που δείχνει να χάνει έδαφος σε περιοχές που θεωρούνταν εκλογικά κάστρα.