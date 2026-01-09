Οι τιμές των smartphones και των προσωπικών υπολογιστών αναμένεται να αυξηθούν μέσα στο τρέχον έτος, καθώς τα καταναλωτικά ηλεκτρονικά προϊόντα πλήττονται από σοβαρή έλλειψη μνημών, η οποία οφείλεται στη ραγδαία κατασκευή κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης. Στελέχη των Arm, Qualcomm και Samsung προειδοποίησαν αυτή την εβδομάδα ότι η παγκόσμια κούρσα για τη δημιουργία τεράστιων υποδομών τεχνητής νοημοσύνης περιορίζει δραστικά τις προμήθειες εξαρτημάτων που είναι απαραίτητα για κινητές συσκευές και άλλες οικιακές ηλεκτρονικές συσκευές.

Μιλώντας στην ετήσια έκθεση Consumer Electronics Show στο Λας Βέγκας, όπου οι κατασκευαστές παρουσιάζουν τα νεότερα προϊόντα τους, ο διευθύνων σύμβουλος της Arm, Ρενέ Χάας, δήλωσε ότι οι περιορισμοί στις μνήμες είναι «οι πιο σοβαροί που έχω δει εδώ και τουλάχιστον δύο δεκαετίες». Αντίστοιχα, ο συνδιευθύνων σύμβουλος της Samsung, ΤΜ Ρο, χαρακτήρισε την έλλειψη «πρωτοφανή» και τόνισε ότι θα έχει «αναπόφευκτο» αντίκτυπο στους καταναλωτές.

Κατά το τελευταίο έτος, όμιλοι όπως η Google, η Amazon, η Meta και η OpenAI έχουν δεσμευθεί να επενδύσουν δισεκατομμύρια δολάρια στην κατασκευή κέντρων δεδομένων που μπορούν να υποστηρίξουν προηγμένα μοντέλα και προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης, θεωρώντας ότι η τεχνολογία αυτή θα μετασχηματίσει ολόκληρους κλάδους της οικονομίας. Τα συγκεκριμένα υπολογιστικά συγκροτήματα απαιτούν τεράστιες ποσότητες μνήμης υψηλού εύρους ζώνης, γνωστής ως HBM.

Η αυξημένη ζήτηση για HBM έχει οδηγήσει τους προμηθευτές μνημών, μια αγορά που κυριαρχείται από τη Samsung και την SK Hynix της Νότιας Κορέας, καθώς και από τον αμερικανικό όμιλο Micron, να κατευθύνουν περισσότερους παραγωγικούς πόρους στις προηγμένες μνήμες HBM, μειώνοντας την παραγωγή μνημών που προορίζονται για καταναλωτικά προϊόντα όπως τα smartphones και τα laptops, όπως αναφέρουν οι Financial Times.

Η Samsung ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι τα λειτουργικά της κέρδη για το τέταρτο τρίμηνο τριπλασιάστηκαν, κυρίως χάρη στις πωλήσεις HBM. Από την πλευρά της, η Micron δήλωσε ότι τον Δεκέμβριο προχώρησε στη σταδιακή απόσυρση της καταναλωτικής της μάρκας «Crucial», επικαλούμενη την εκρηκτική ζήτηση από τα κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης. Ο οικονομικός διευθυντής της Qualcomm, Ακάς Παλκιουάλα, ανέφερε ότι η έλλειψη μνημών είναι «ιδιαίτερα δραματική», προσθέτοντας πως «αυτό που οδηγεί το έλλειμμα είναι οι αναπτύξεις κέντρων δεδομένων από πέντε ή έξι εταιρείες παγκοσμίως, με απίστευτο ύψος κεφαλαιουχικών δαπανών».

Σύμφωνα με αναλυτές της Morgan Stanley, η απότομη αύξηση του κόστους μνήμης από το τελευταίο τρίμηνο του προηγούμενου έτους σημαίνει ότι οι περισσότερες εταιρείες τεχνολογικού εξοπλισμού θα προχωρήσουν σε «σημαντικές» αυξήσεις τιμών κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους. Η εξέλιξη αυτή εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε πτώση των πωλήσεων smartphones Android και υπολογιστών με Windows. Εξαίρεση αποτελεί η Apple, η οποία δεν αύξησε τις τιμές της τελευταίας σειράς iPhone 17, παρά τις επιπτώσεις από τους δασμούς και τις διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Η εταιρεία ανάλυσης αγοράς International Data Corporation ανέφερε τον Δεκέμβριο ότι στην αγορά των smartphones, η Apple και η Samsung βρίσκονται σε καλύτερη θέση ώστε να συγκρατήσουν τις τιμές των κινητών τους συσκευών, καθώς διαθέτουν μακροπρόθεσμες συμφωνίες που εξασφαλίζουν προμήθειες εξαρτημάτων έως και δύο χρόνια νωρίτερα. Ανάλογα με τη διάρκεια της έλλειψης μνημών, η αγορά smartphones θα μπορούσε να συρρικνωθεί έως και κατά 5,2% το 2026, σύμφωνα με εκτιμήσεις της IDC, ενώ οι χαμηλότερης κατηγορίας Κινέζοι κατασκευαστές αναμένεται να πληγούν περισσότερο.

Την ίδια ώρα, οι καταναλωτές στις Ηνωμένες Πολιτείες εξέρχονται ήδη από ένα δύσκολο έτος, που χαρακτηρίστηκε από τις επιπτώσεις των δασμών, του πληθωρισμού και της ανεργίας. Η Consumer Technology Association, η οποία διοργανώνει το συνέδριο CES, ανέφερε σε έκθεσή της αυτή την εβδομάδα ότι η καταναλωτική εμπιστοσύνη στα τέλη του 2025 υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2022.