Μία από τις πιο φρικιαστικές υποθέσεις ανθρωποκτονίας των τελευταίων ετών αποκαλύφθηκε στο Λονγκ Άιλαντ, με τις εισαγγελικές Αρχές της κομητείας Νασάου να περιγράφουν τη δολοφονία μιας 46χρονης γυναίκας από τον εν διαστάσει σύζυγό της ως «αποτρόπαιη» και «πρωτοφανή».

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ο 53χρονος Άσιφ Κουρέσι φέρεται να «παραμόνευε» την εν διαστάσει σύζυγό του, Αλίνα Άσιφ, μέσα στο ίδιο της το σπίτι στο Χέρικ, πριν τη σκοτώσει χρησιμοποιώντας ένα θανατηφόρο μείγμα κυανίου και θειικού οξέος, το οποίο «έκαψε τους πνεύμονές της».

Η εισαγγελέας της κομητείας Νασάου, Αν Ντόνελι, δήλωσε την Πέμπτη ότι ο Κουρέσι εισέβαλε στο πρώην οικογενειακό τους σπίτι στις 17 Οκτωβρίου, αμέσως μετά την αναχώρηση της Άσιφ για να αφήσει τα παιδιά τους στο σχολείο. Όπως ανέφερε, κρύφτηκε στο εσωτερικό του σπιτιού και περίμενε την επιστροφή της.

«Πρόκειται για μία από τις πιο φρικιαστικές υποθέσεις που έχω δει στην καριέρα μου, σε 36 χρόνια ως εισαγγελέας», δήλωσε χαρακτηριστικά η Αν Ντόνελι. «Αυτός ο άνδρας εισέβαλε κρυφά στο σπίτι όπου διέμενε η εν διαστάσει σύζυγός του, περίμενε να φύγουν τα παιδιά για το σχολείο και όταν εκείνη επέστρεψε, τη δηλητηρίασε με κυάνιο, έναν από τους πιο φρικτούς τρόπους θανάτου».

Όπως εξήγησε η ίδια, ο δράστης φέρεται να έβαλε στο στόμα της γυναίκας ένα πανί εμποτισμένο με κυάνιο και θειικό οξύ, προκαλώντας ασφυξία. «Ουσιαστικά, έκαψε τους πνεύμονές της. Πήρε μια ανάσα και το κυάνιο απλώς καίει τους πνεύμονες», είπε η εισαγγελέας, προσθέτοντας ότι εντοπίστηκαν εγκαύματα από θειικό οξύ και στο πρόσωπο του Κουρέσι, στοιχείο που υποδηλώνει ότι ήρθε και ο ίδιος σε επαφή με το καυστικό υλικό.

Οι εισαγγελικές Αρχές ανέφεραν ότι η ημέρα ξεκίνησε χωρίς κάτι να προμηνύει την τραγωδία, σύμφωνα με την nypost. Γύρω στις 7 το πρωί, η 18χρονη κόρη του ζευγαριού έφυγε από το σπίτι στην οδό Λάρτς Ντράιβ για το κολέγιο. Στις 7:53 π.μ., η 46χρονη μητέρα έφυγε από το σπίτι για να πάει τον 14χρονο γιο τους στο σχολείο, έχοντας μαζί της και τη 7χρονη κόρη τους.

Εκείνη τη στιγμή, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ο Άσιφ Κουρέσι, φορώντας σκούρο μπουφάν με κουκούλα και κρατώντας μία κόκκινη και άσπρη τσάντα, εισέβαλε στο σπίτι και περίμενε την επιστροφή της συζύγου του. Η Άσιφ επέστρεψε γύρω στις 8 το πρωί μαζί με τη μικρότερη κόρη, χωρίς να γνωρίζει ότι ο πρώην σύζυγός της βρισκόταν ήδη μέσα στο σπίτι.

Long Island man killed estranged wife with lethal cyanide mixture that ‘seared her lungs:’ DA https://t.co/V3aPuYtpWt pic.twitter.com/2vU4Gc5xLd — New York Post (@nypost) January 8, 2026

Περίπου 50 λεπτά αργότερα, η μητέρα έφυγε ξανά από το σπίτι για να συνοδεύσει τη 7χρονη κόρη στο σχολείο. Επέστρεψε περίπου στις 9 το πρωί και σύμφωνα με τις Αρχές, από εκείνη τη στιγμή δεν εθεάθη ποτέ ξανά ζωντανή.

Ο Κουρέσι φέρεται να εγκατέλειψε το σπίτι γύρω στις 10:50 π.μ., κρατώντας έναν σάκο και να κατευθύνθηκε σε ένα σκούτερ που είχε δέσει σε τηλεφωνικό στύλο. Στη συνέχεια επιβιβάστηκε και απομακρύνθηκε με κατεύθυνση το σπίτι του στο Μπέλερος, όπως ανέφερε το γραφείο της εισαγγελίας.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, η μεγαλύτερη κόρη δέχθηκε τηλεφώνημα ότι η μητέρα τους δεν εμφανίστηκε για να παραλάβει τη μικρή αδελφή από το σχολείο. Η ειδοποίηση αυτή οδήγησε την αστυνομία στο σπίτι της οικογένειας, όπου εντόπισαν την Αλίνα Άσιφ νεκρή, μπρούμυτα στο κρεβάτι της, με «κόκκινα εγκαύματα στο πρόσωπο» γύρω από το στόμα της.

Οι αρχές συνέδεσαν τον Άσιφ Κουρέσι με το έγκλημα μέσω υλικού από κάμερες ασφαλείας και τον συνέλαβαν στις 23 Οκτωβρίου. Την Πέμπτη οδηγήθηκε ενώπιον δικαστηρίου, όπου του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία και διάρρηξη, ενώ διατάχθηκε η κράτησή του χωρίς δυνατότητα εγγύησης έως την επόμενη δικαστική του εμφάνιση, που έχει οριστεί για τις 18 Φεβρουαρίου.

Ο συνήγορός του, Στάνλεϊ Ρούμπιν, αρνήθηκε να σχολιάσει την υπόθεση εκτός δικαστηρίου. «Εκτιμώ το ενδιαφέρον σας για την υπόθεση», δήλωσε, προσθέτοντας ότι «δεν πρόκειται να δικαστεί στο πεζοδρόμιο, αλλά στην αίθουσα του δικαστηρίου, όπου τεκμαίρεται αθώος βάσει του νόμου».