Μια νέα επιστημονική μελέτη αποκαλύπτει ότι κατά τη διάρκεια του οργασμού ορισμένες γυναίκες βιώνουν μια σειρά από σωματικές και συναισθηματικές αντιδράσεις, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν γέλιο, ρινορραγία, δάκρυα, πονοκεφάλους και ακόμη και παραισθήσεις. Η έρευνα δημοσιεύθηκε τον περασμένο μήνα στο Journal of Women’s Health και θεωρείται η πρώτη που εξετάζει τη συχνότητα αυτών των επεισοδίων, τα οποία είναι συλλογικά γνωστά ως «περι-οργασμικά φαινόμενα».

Όπως δήλωσε η επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, δρ. Λόρεν Στράιχερ, «αν και στο παρελθόν έχουν υπάρξει μεμονωμένες αναφορές περιστατικών γυναικών που γελούσαν, έκλαιγαν ή παρουσίαζαν ασυνήθιστα σωματικά συμπτώματα κατά τον οργασμό, αυτή είναι η πρώτη μελέτη που καταγράφει ποια είναι αυτά τα φαινόμενα και πότε είναι πιο πιθανό να εμφανιστούν». Παρότι μόνο το 2,3% των συμμετεχουσών ανέφερε την εμφάνιση αυτών των συμπτωμάτων που συνοδεύουν την ηδονή, η δρ. Στράιχερ τόνισε ότι η ενημέρωση γύρω από τα περι-οργασμικά φαινόμενα είναι καθοριστικής σημασίας για την ομαλοποίηση του εύρους των γυναικείων σεξουαλικών αντιδράσεων.

«Οι γυναίκες πρέπει να γνωρίζουν ότι αν έχουν ανεξέλεγκτα ξεσπάσματα γέλιου κάθε φορά που φτάνουν σε οργασμό, χωρίς να υπάρχει κάτι αστείο, δεν είναι μόνες», ανέφερε χαρακτηριστικά. Για τη συλλογή των δεδομένων, η δρ. Στράιχερ και η ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου Νορθγουέστερν δημοσίευσαν ένα σύντομο βίντεο που εξηγούσε τι είναι τα περι-οργασμικά φαινόμενα. Περίπου 3.800 γυναίκες παρακολούθησαν το βίντεο και απάντησαν ανώνυμα σε ένα ερωτηματολόγιο έξι ερωτήσεων σχετικά με τυχόν ασυνήθιστες αντιδράσεις που βιώνουν κατά τη διάρκεια του οργασμού.

Τα αποτελέσματα της έρευνας

Από τις 86 γυναίκες που αυτοπροσδιορίστηκαν ως άτομα που βιώνουν περι-οργασμικά φαινόμενα, το 61% ανέφερε σωματικά συμπτώματα, ενώ το 88% δήλωσε συναισθηματικές αντιδράσεις. Περισσότερες από τις μισές γυναίκες αυτής της ομάδας παρουσίασαν περισσότερα από ένα συμπτώματα, ενώ το 21% ανέφερε συνδυασμό σωματικών και συναισθηματικών εκδηλώσεων. Μεταξύ των σωματικών συμπτωμάτων που καταγράφηκαν περιλαμβάνονται πονοκέφαλος (33%), μυϊκή αδυναμία (24%), πόνος ή μυρμήγκιασμα στα πόδια (19%), πόνος, φαγούρα ή μυρμήγκιασμα στο πρόσωπο (6%), φτέρνισμα (4%), χασμουρητό (3%), πόνος ή άλλες αισθήσεις στο αυτί (2%) και ρινορραγία (2%).

Σε επίπεδο συναισθηματικών αντιδράσεων, το 63% ανέφερε κλάμα, το 43% θλίψη ή την ανάγκη να κλάψει παρά τη θετική σεξουαλική εμπειρία, το 43% γέλιο και το 4% παραισθήσεις. Η πλειονότητα των γυναικών αυτών, σε ποσοστό 69%, δήλωσε ότι τα συμπτώματα εμφανίζονταν περιστασιακά, ενώ το 17% ανέφερε ότι τα βιώνει σταθερά. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι περισσότερες από τις μισές συμμετέχουσες εμφάνιζαν τα φαινόμενα αυτά μόνο κατά τη σεξουαλική επαφή με σύντροφο.

Αντίθετα, το 9% ανέφερε την εμφάνιση συμπτωμάτων κατά τον αυνανισμό και το 14% κατά τη χρήση δονητή. Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι οι οργασμοί, είτε συνοδεύονται από αυτά τα φαινόμενα είτε όχι, είναι κρίσιμοι για τη συνολική ευεξία των γυναικών, καθώς ο τακτικός οργασμός συμβάλλει στη βελτίωση της ψυχολογικής και σωματικής λειτουργίας. Ένας καλός οργασμός έχει τη δύναμη να επαναπρογραμματίσει τον εγκέφαλο, απελευθερώνοντας χημικές ουσίες που προκαλούν ευεξία και ενισχύουν το δέσιμο μεταξύ των συντρόφων, όπως η ντοπαμίνη και η ωκυτοκίνη, ενώ παράλληλα ενδυναμώνει την ψυχική υγεία.

Παλαιότερες έρευνες περιέγραφαν τον γυναικείο οργασμό ως «βιολογικά δυσεξήγητο», ενώ στο παρελθόν θεωρούνταν ότι δεν έχει σημασία για τη φυσιολογική σεξουαλική λειτουργία. Αυτή η αντίληψη έχει πλέον καταρριφθεί, καθώς πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι η κορύφωση παίζει καθοριστικό ρόλο στη γυναικεία ευεξία. Για όσες επιθυμούν να ενισχύσουν τη δυνατότητα επίτευξης οργασμού, με ή χωρίς υστερικές αντιδράσεις, προτείνονται πρακτικές όπως η άσκηση, η ενασχόληση με την ταντρική αναπνοή ή ακόμη και το κάπνισμα πριν από τη σεξουαλική δραστηριότητα.

Τέλος, μελέτη του 2024 αποκάλυψε ότι η κάνναβη μπορεί να βοηθήσει τις γυναίκες να επιτυγχάνουν συχνότερους και πιο ικανοποιητικούς οργασμούς.