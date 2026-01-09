Μια γιγάντια μαύρη αρκούδα βάρους περίπου 250 κιλών, που ζούσε για 37 ημέρες κάτω από το σπίτι ενός άνδρα στο Λος Άντζελες, εγκατέλειψε τελικά το καταφύγιό της χάρη σε μια παράξενη αλλά αποτελεσματική μέθοδο όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost, δηλαδή πυροβολισμούς με paintballs.

Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, Κεν Τζόνσον, δήλωσε ότι από τις 30 Νοεμβρίου ζούσε με την αρκούδα να έχει εγκατασταθεί στον στενό χώρο κάτω από το σπίτι του στην περιοχή Αλταντίνα. Ο απρόσκλητος «συγκάτοικος» του προκάλεσε έντονο άγχος για εβδομάδες και, όπως είπε ο ίδιος, του «κατέστρεψε τα Χριστούγεννα», ενώ τον κρατούσε σε συνεχή επιφυλακή.

Η απομάκρυνση της αρκούδας έγινε τελικά την Τρίτη, όταν ο Τζόνσον επικοινώνησε με την οργάνωση «The Bear League», μια ομάδα με έδρα τη λίμνη Τάχο που ειδικεύεται σε επείγουσες επιχειρήσεις απομάκρυνσης αρκούδων. «Ακούσαμε για τον Κεν, μας προκάλεσε λύπη η κατάστασή του και πετάξαμε μέχρι εκεί για να βγάλουμε την αρκούδα», δήλωσε η Αν Μπράιαντ, ιδρύτρια και εκτελεστική διευθύντρια της οργάνωσης.

Η ομάδα έδρασε άμεσα, ρίχνοντας paintballs μέσα στον χώρο κάτω από το σπίτι, μέχρι που η αρκούδα εγκατέλειψε τη φωλιά της. «Η αρκούδα έφυγε μέσα σε 20 λεπτά», ανέφερε η Μπράιαντ. Όπως εξήγησε, τα paintballs είναι γεμάτα με φυτικό λάδι και μερικές φορές χτυπούν ελαφρά την αρκούδα στα πίσω μέρη. Η ίδια πρόσθεσε ότι η οργάνωσή της πραγματοποιεί από έξι έως οκτώ απομακρύνσεις αρκούδων την ημέρα.

Μετά την αποχώρηση του ζώου, ο Τζόνσον κάλυψε άμεσα το άνοιγμα με δύο στρώσεις κόντρα πλακέ και σακιά με άμμο, ώστε να αποτρέψει την επιστροφή του. Παράλληλα, η Bear League τοποθέτησε μπροστά από τον χώρο ένα «ηλεκτρικό χαλάκι», το οποίο προκαλεί ένα μικρό ηλεκτροσόκ όταν πατηθεί. Το χαλάκι αποδείχθηκε χρήσιμο την επόμενη ημέρα, όταν η αρκούδα επέστρεψε αλλά απομακρύνθηκε μόλις δέχθηκε το ηλεκτροσόκ. «Γύρισε και είπα “ω Θεέ μου”. Πάτησε το χαλάκι και έφυγε τρέχοντας στο σκοτάδι», είπε ο Τζόνσον.

Οι παγίδες έπιαναν λάθος ζώο

Η Υπηρεσία Αλιείας και Άγριας Ζωής της Καλιφόρνιας (CDFW) προσπαθούσε επί περισσότερο από έναν μήνα να απομακρύνει την αρκούδα, αρχικά με σπρέι οσμών και στη συνέχεια με παγίδα γεμάτη σαρδέλες, τηγανητό κοτόπουλο, γαρίδες, φυστικοβούτυρο και μήλα. Η παγίδα όμως έπιασε τελικά τη λάθος αρκούδα, ένα άλλο ζώο που κυκλοφορούσε στη γειτονιά.

Ο Τζόνσον δήλωσε ότι είχε απειλήσει να κινηθεί νομικά κατά της CDFW, υποστηρίζοντας ότι η υπηρεσία εγκατέλειψε τις προσπάθειες. Η CDFW έδωσε διαφορετική εκδοχή, λέγοντας ότι οι βιολόγοι της βρίσκονταν σε συνεχή επικοινωνία μαζί του και ότι ουδέποτε δήλωσαν πως θα σταματούσαν να βοηθούν.

Ο ίδιος περιέγραψε τις εβδομάδες που πέρασαν ως εξαιρετικά δύσκολες, με αϋπνία λόγω των νυχτερινών θορύβων, περίεργες μυρωδιές και σοβαρές ζημιές κάτω από το σπίτι. «Είναι πολύ πιο αγχωτικό απ’ όσο φανταζόμουν», είπε.

Πλέον, με την αρκούδα να έχει φύγει, ο Τζόνσον δηλώνει ότι αγαπά το ζώο, αρκεί να μείνει μακριά. «Μια αρκούδα δεν είναι καλός συγκάτοικος», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Είμαστε φτιαγμένοι να συνυπάρχουμε, όχι να συγκατοικούμε».