Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι, κατέκρινε ως «απαράδεκτο» το σχέδιο του Ισραήλ για εποικισμό στη Δυτική Όχθη, τονίζοντας ότι παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και μπορεί να «υπονομεύσει οριστικά την προοπτική λύσης δύο κρατών».

Το Ισραήλ ενέκρινε χθες ένα σχέδιο για την οικοδόμηση 3.400 κατοικιών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, το οποίο θα διχοτομήσει το παλαιστινιακό έδαφος και θα εμποδίσει τη δημιουργία ενός πιθανού παλαιστινιακού κράτους με εδαφική ενότητα.

«Η ισραηλινή απόφαση να προχωρήσει σε νέους εποικισμούς στη Δυτική Όχθη είναι απαράδεκτη, αντίθετη με το διεθνές δίκαιο» ανέφερε ο Ταγιάνι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ. Η λύση των δύο κρατών «είναι ο στόχος για τον οποίο συνεχίζει να εργάζεται η ιταλική κυβέρνηση», διαβεβαίωσε.