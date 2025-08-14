Ο Μπεζαλέλ Σμότριτς, ακροδεξιός υπουργός Οικονομικών της κυβέρνησης Νετανιάχου και πρωτεργάτης του αποικισμού, ενέκρινε το βράδυ της Τετάρτης σχέδια για την ανέγερση οικισμού που θα χωρίζει την κατεχόμενη από το Ισραήλ Ανατολική Ιερουσαλήμ από τη Δυτική Όχθη, ενταφιάζοντας την ιδέα του παλαιστινιακού κράτους.

Πρόκειται για το σχέδιο Ε1, το οποίο παρέμενε παγωμένο από το 2012 και προορίζεται να διχοτομήσει τη Δυτική Όχθη. Δεν έχει διευκρινιστεί αν έχει εγκριθεί από τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και αναμένεται να προκαλέσει διεθνή κατακραυγή.

Σε ανακοίνωση με τίτλο «Θάβοντας την ιδέα ενός παλαιστινιακού κράτους», εκπρόσωπος του Σμότριτς δήλωσε ότι ο υπουργός Οικονομικών θα δώσει συνέντευξη Τύπου εντός της ημέρας σχετικά με το σχέδιο κατασκευής 3.401 κατοικιών για ισραηλινούς εποίκους ανάμεσα σε υπάρχοντες οικισμούς στη Δυτική Όχθη και την Ιερουσαλήμ.

Το Ισραήλ είχε παγώσει τα σχέδια ανέγερσης λόγω των διαφωνιών των Ηνωμένων Πολιτειών, των ευρωπαϊκών χωρών και άλλων δυνάμεων, που θεώρησαν το σχέδιο απειλή για οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία με τους Παλαιστίνιους.

Πηγή: ΑΠΕ