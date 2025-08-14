Την ευθύνη για την επίθεση που έγινε με πύραυλο από την Υεμένη προς το Ισραήλ ανέλαβαν νωρίτερα οι Χούθι, ο οποίος αναχαιτίστηκε από τον ισραηλινό στρατό νωρίς το πρωί της Πέμπτης.

«Πριν από λίγο πύραυλος που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη αναχαιτίστηκε από τις αεροπορικές δυνάμεις του Ισραήλ», αναφέρεται χαρακτηριστικά στη σχετική ανακοίνωση.

Λίγο αργότερα, την ευθύνη για την επίθεση ανέλαβαν οι Χούθι, οι οποίοι επιχειρούν από την Υεμένη και έχουν στοχοθετήσει επανειλημμένα το Ισραήλ από την έναρξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, δηλώνοντας ότι οι επιθέσεις τους γίνονται σε ένδειξη υποστήριξης προς τον παλαιστινιακό πληθυσμό.

Οι ισραηλινές αρχές δεν ανέφεραν ζημιές ή τραυματισμούς από το περιστατικό.

Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι, Γιαχία Σαρί, δήλωσε λίγο αργότερα ότι στοχοθέτησαν το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, κοντά στο Τελ Αβίβ, «με βαλλιστικό υπερηχητικό πύραυλο».

Πηγή: ΑΠΕ