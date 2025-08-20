Το Ισραήλ ενέκρινε σχέδιο οικοδόμησης 3.400 κατοικιών στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη που θα οδηγήσει στην διχοτόμηση των παλαιστινιακών εδαφών καταργώντας οποιαδήποτε εδαφική συνέχεια και ενταφιάζοντας την ιδέα του παλαιστινιακού κράτους.

«Σας ανακοινώνω μετά χαράς ότι εδώ και μόλις μισή ώρα η πολιτική ηγεσία ενέκρινε το σχέδιο για την οικοδόμηση της συνοικίας E1», ανακοίνωσε ο Γκι Γιφράχ, δήμαρχος του γειτονικού εβραϊκού οικισμού του Μααλέ Αντουμίμ.

Πρόκειται για το σχέδιο Ε1, το οποίο παρέμενε παγωμένο από το 2012 και προορίζεται να διχοτομήσει την Δυτική Οχθη. Την έγκριση του σχεδίου ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ο Μπεζαλέλ Σμότριτς, ο ακροδεξιός υπουργός Οικονομικών της κυβέρνησης Νετανιάχου και πρωτεργάτης του εποικισμού προκαλώντας τις αντιδράσεις της Ευρωπαϊκής Ενωσης και του ΟΗΕ που κάλεσαν την ισραηλινή κυβέρνηση να το εγκαταλείψει.

Το Ισραήλ είχε παγώσει τα σχέδια ανέγερσης λόγω των διαφωνιών των Ηνωμένων Πολιτειών, των ευρωπαϊκών χωρών και άλλων δυνάμεων, που θεώρησαν το σχέδιο απειλή για οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία με τους Παλαιστίνιους.

Το σχέδιο E1 θα συνδέσει τον εβραϊκό οικισμό Μααλέ Αντουμίμ με την Ανατολική Ιερουσαλήμ αποκόπτοντας την πόλη που προορίζεται από τους Παλαιστίνιους για πρωτεύουσα του μελλοντικού παλαιστινιακού κράτους από την υπόλοιπη Δυτική Οχθη.

Οι εβραϊκοί οικισμοί στην Δυτική Οχθη και η στρατιωτική κατοχή από το Ισραήλ θεωρούνται παράνομοι από την διεθνή κοινότητα. Η οργάνωση Peace Now που παρακολουθεί την εποικιστική δραστηριότητα στην Δυτική Οχθη είχε ανακοινώσει στις αρχές του μήνα ότι το υπουργείο Στέγασης ενέκρινε την ανέγερση 3.300 κατοικιών στο Μααλέ Αντουμίμ.

«Το E1 είναι μοιραίο για το Ισραήλ και για κάθε πιθανότητα επίτευξης της λύσης των δύο κρατών. Στεκόμαστε στο χείλος της αβύσσου και η κυβέρνηση μας οδηγεί προς τα εκεί ολοταχώς», καταγγέλλει σε ανακοίνωσή της Peace Now.

Η Βρετανία, ο Καναδάς και η Νέα Ζηλανδία επέβαλαν τον Ιούνιο κυρώσεις κατά του Σμότριτς και του επίσης ακροδεξιού υπουργού Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, κατηγορώντας τους ότι υποκινούν συστηματικά την βία των εβραίων εποίκων κατά των Παλαιστινίων στην Δυτική Οχθη.

Η Βρετανία και άλλες δυτικές χώρες καλούν το Ισραήλ να σταματήσει την επέκταση των εβραϊκών οικισμών στην Δυτική Οχθη. Παρά ταύτα, τους τελευταίους 22 μήνες, και καθώς μαίνεται ο πόλεμος του Ισραήλ στην Γάζα, οι έποικοι κλιμακώνουν τις επιθέσεις κατά των Παλαιστινίων στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη, ενώ οι εβραϊκοί οικισμοί επεκτείνονται αδιάκοπα.

«Πράσινο φως» και για την κατάληψη της Γάζας

Το σχέδιο για την κατάληψη της πόλης της Γάζας από τον ισραηλινό στρατό ενέκρινε ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ και έδωσε εντολή για την επιστράτευση 60.000 εφέδρων για να συμμετάσχουν στην επιχείρηση αυτή, έγινε σήμερα γνωστό από το υπουργείο του.

Ο Ισραέλ Κατς «ενέκρινε το σχέδιο επίθεσης του ισραηλινού στρατού στην πόλη της Γάζας», δήλωσε το υπουργείο στο AFP. Επίσης, ο Κατς «ενέκρινε την έκδοση εντολών επιστράτευσης των απαραίτητων εφέδρων για την εκπλήρωση της αποστολής», οι οποίοι ανέρχονται σε περίπου 60.000.

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας ενέκρινε εξάλλου «ανθρωπιστικές προετοιμασίες για την απομάκρυνση» πληθυσμών από την πόλη της Γάζας. Το Ισραήλ ανακοίνωσε στις αρχές Αυγούστου ότι προετοιμάζεται για την ανάληψη του ελέγχου της πόλης της Γάζας και γειτονικών καταυλισμών Παλαιστινίων προσφύγων με δεδηλωμένο στόχο να νικήσει τη Χαμάς και να απελευθερώσει τους ομήρους που απήγαγε το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα κατά την επίθεσή του στις 7 Οκτωβρίου του 2023 στο Ισραήλ, η οποία πυροδότησε τον πόλεμο.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ανακοίνωσε στα τέλη της περασμένης εβδομάδας ότι υιοθέτησε το νέο σχέδιο, το οποίο εγκρίθηκε από το συμβούλιο ασφαλείας του, για τη νέα αυτή φάση των επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας. Εδώ και πάνω από μία εβδομάδα, ο ισραηλινός στρατός, ο οποίος έχει καταλάβει σε πάνω από 22 μήνες πολέμου περίπου το 75% του παλαιστινιακού θύλακα, ενέτεινε τα πλήγματά του και τις χερσαίες επιχειρήσεις του στην πόλη της Γάζας και γειτονικούς καταυλισμούς Παλαιστινίων προσφύγων, που θεωρούνται τα τελευταία προπύργια της Χαμάς.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό ιστότοπο Walla, «η μεραρχία 99 είναι έτοιμη να ολοκληρώσει την κατάληψη της συνοικίας Ζεϊτούν», στην πόλη της Γάζας, ενώ ο «επόμενος στόχος» είναι η γειτονική Σάμπρα. «Οι εκρήξεις δεν σταματούν στην Αλ Σάμπρα. Μας πυροβολούν τα άρματα μάχης και το πυροβολικό, καθώς και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα», διηγήθηκε χθες, Τρίτη, στο AFP ένας κάτοικος, ο Χουσέιν αλ Νταΐρι.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι οι δυνάμεις του επιχειρούν εκεί για να διαλύσουν τις στρατιωτικές δυνατότητες της Χαμάς. Η απόφαση του ισραηλινού υπουργείου Άμυνας λαμβάνεται δύο ημέρες μετά την ανακοίνωση από τη Χαμάς ότι αποδέχεται νέα πρόταση των μεσολαβητών -Αίγυπτος, Κατάρ και ΗΠΑ- για εκεχειρία 60 ημερών συνοδευόμενη από την απελευθέρωση των ομήρων σε δύο στάδια.

Το Ισραήλ δεν έχει ακόμη αντιδράσει επισήμως μέχρι στιγμής. Ωστόσο κυβερνητική πηγή δήλωσε ότι η κυβέρνηση Νετανιάχου δεν «έχει αλλάξει» πολιτική και συνεχίζει «να αξιώνει την απελευθέρωση» όλων των ομήρων «σύμφωνα με τις αρχές που όρισε το υπουργικό συμβούλιο για να τερματιστεί ο πόλεμος». «Βρισκόμαστε στην τελική, αποφασιστική φάση κατά της Χαμάς και δεν θα αφήσουμε κανέναν όμηρο πίσω», πρόσθεσε η κυβερνητική πηγή.

Χαιρετίζοντας την «πολύ θετική» απάντηση της Χαμάς, το Κατάρ είχε υπογραμμίσει νωρίτερα πως η πρόταση αναπαράγει «σχεδόν καθ’ ολοκληρίαν» αμερικανικό σχέδιο το οποίο είχε αποδεχθεί προηγουμένως το Ισραήλ. Το κείμενο στηρίζεται σε προηγούμενο σχέδιο του Αμερικανού απεσταλμένου, Στιβ Γουίτκοφ: απελευθέρωση δέκα ομήρων που είναι ακόμα ζωντανοί και επιστροφή των σορών 18 νεκρών ομήρων, με αντάλλαγμα εκεχειρία 60 ημερών και διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με τον ισραηλινό δημόσιο ραδιοσταθμό Kan.

Υπουργοί της άκρας δεξιάς της κυβέρνησης Νετανιάχου, όπως αυτός της Εθνικής Ασφάλειας, ο Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, προειδοποίησαν τον Νετανιάχου να μην «ενδώσει στη Χαμάς». Δύο προηγούμενες εκεχειρίες, τον Νοέμβριο του 2023 και στις αρχές του 2025, είχαν επιτρέψει την επιστροφή ζωντανών και νεκρών ομήρων με αντάλλαγμα την απελευθέρωση Παλαιαστινίων κρατούμενων.

Από το ξέσπασμα του πολέμου, το Ισραήλ πολιορκεί στη Γάζα πάνω από δύο εκατομμύρια Παλαιστίνιους που απειλούνται από λιμό, σύμφωνα με τον ΟΗΕ. Το Ισραήλ απορρίπτει τις κατηγορίες πως προκαλεί εσκεμμένα λιμό και δηλώνει ότι έδωσε άδεια για την είσοδο επιπλέον βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακα που αντιμετωπίζει ανθρωπιστική καταστροφή.

Στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου του 2023 της Χαμάς στο Ισραήλ έχασαν τη ζωή τους 1.219 άνθρωποι στην ισραηλινή πλευρά, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του AFP που στηρίχθηκε σε επίσημα στοιχεία. Από τους 251 ομήρους που απήχθηκαν εκείνη την ημέρα, οι 49 εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα και από αυτούς οι 27 είναι νεκροί, σύμφωνα με τον στρατό.

Στις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων έχουν χάσει τη ζωή τους 62.064 άνθρωποι στη Γάζα, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Υγείας της Χαμάς, τα οποία κρίνονται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ.

Παλαιστινιακή αρχή: «Εδραιώνεται η διαίρεση της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης»

Η έγκριση σήμερα από το Ισραήλ ενός βασικού σχεδίου ανέγερσης 3.400 κατοικιών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη «διασπά την ενότητα» αυτού του παλαιστινιακού εδάφους, καθιστώντας το «πραγματική φυλακή», κατήγγειλε η Παλαιστινιακή Αρχή.

Σε ανακοίνωση, το υπουργείο Εξωτερικών της Παλαιστινιακής Αρχής «καταδίκασε με τον πιο έντονο τρόπο» την ισραηλινή απόφαση για την υλοποίηση αυτού του έργου , το οποίο «υπονομεύει τις προοπτικές για την εφαρμογή της λύσης των δύο κρατών κατακερματίζοντας τη γεωγραφική και δημογραφική ενότητα του παλαιστινιακού κράτους».

«Αυτό εδραιώνει τη διαίρεση της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης σε ζώνες και καντόνια απομονωμένα, γεωγραφικά αποσυνδεδεμένα που να μοιάζουν με πραγματικές φυλακές όπου οι μετακινήσεις μεταξύ αυτών είναι δυνατές μόνο μέσω των σημείων ελέγχου της κατοχής, εν μέσω της τρομοκρατίας των ενόπλων πολιτοφυλακών εποίκων που είναι διάσπαρτες σε όλη τη Δυτική Όχθη», δήλωσε η Παλαιστινιακή Αρχή.