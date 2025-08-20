Σοκαριστικό βίντεο δείχνει έναν άνδρα με ματσέτα να επιτίθεται σε δύο άνδρες κατά τη διάρκεια μιας μαζικής συμπλοκής σε στυλ «Άγριας Δύσης» που ξέσπασε μέρα μεσημέρι σε κατοικημένη περιοχή του Σπαρκχιλ, στο Μπέρμιγχαμ. Η συμπλοκή σημειώθηκε στη Showell Green Lane, όταν περίπου 20 άνδρες άρχισαν να λογομαχούν και να έρχονται στα χέρια, ενώ περαστικοί και οδηγοί παρακολουθούσαν τρομαγμένοι.

Ένας άνδρας, φορώντας γκρι φούτερ και μαύρο παντελόνι φόρμας, κρατούσε ένα μεγάλο μαχαίρι και προσπάθησε να χτυπήσει δύο άνδρες που συμμετείχαν στη συμπλοκή. Ευτυχώς, κανείς δεν τραυματίστηκε σοβαρά. Στη συνέχεια, ο άνδρας απομακρύνθηκε ήρεμα από το σημείο, ενώ η συμπλοκή συνεχίστηκε για λίγο ακόμη.

Το επεισόδιο φαίνεται να ξεκίνησε από διαπληκτισμό δύο ομάδων γύρω από ένα ασημί αυτοκίνητο και γρήγορα επεκτάθηκε στο δρόμο. Οι περαστικοί περιέγραψαν σκηνές χάους, με ανθρώπους να κυλιούνται στο έδαφος και οχήματα να στρίβουν για να αποφύγουν τους καβγατζήδες.

Ένας περαστικός, που δεν θέλησε να κατονομαστεί, δήλωσε στη Daily Mail: «Ήταν σαν σκηνή από σαλούν της Άγριας Δύσης, υπήρχαν άνθρωποι παντού καθώς κυλιόντουσαν στο έδαφος. Δεν ξέρω τι το προκάλεσε, αλλά η ομάδα μιλούσε έντονα πριν ξεσπάσει η βία. Από εκεί και πέρα ήταν χάος. Παντού ξέσπασαν καβγάδες. Δεν είναι κάτι που θέλεις να δεις». Πρόσθεσε: «Είναι ντροπιαστικό, υπάρχουν πολλές οικογένειες με παιδιά εδώ γύρω και βλέπεις ενήλικες να συμπεριφέρονται έτσι». Άλλος μάρτυρας δήλωσε: «Παρατηρήσαμε τον άνδρα με τη ματσέτα μόνο όταν είδαμε το βίντεο. Ευτυχώς δεν μαχαίρωσε κανέναν, αλλά προσπάθησε. Είναι τρομακτικό να σκέφτεσαι ότι υπάρχουν ηλίθιοι που κυκλοφορούν με όπλα – θα μπορούσε εύκολα να σκοτώσει κάποιον ή να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό».

Η περιοχή Σπαρκχιλ έχει πληγεί τα τελευταία χρόνια από βία συμμοριών, κυρίως συνδεόμενη με εμπόριο ναρκωτικών. Παρόμοια επεισόδια έχουν καταγραφεί τόσο πέρυσι όσο και νωρίτερα φέτος, με τραυματισμούς από μαχαίρια και επιθέσεις από συμμορίες ναρκωτικών.

Μετά το περιστατικό, η αστυνομία του West Midlands συνέλαβε τέσσερις άνδρες ηλικίας 20 έως 23 ετών για υποψία βίαιης διατάραξης της τάξης. Όλοι αφέθηκαν με περιοριστικούς όρους και οι έρευνες συνεχίζονται. Οι αρχές ενίσχυσαν τις περιπολίες στην περιοχή και κάλεσαν όποιον έχει πληροφορίες να επικοινωνήσει είτε στο 101 είτε ανώνυμα μέσω Crimestoppers.