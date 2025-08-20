Υπάρχουν κάποιες διαφημίσεις που όσα χρόνια κι αν περάσουν τις θυμόμαστε ακόμα και στο άκουσμα μια λέξης ή με κάποια αφορμή θα τις ανακαλέσουμε και θα επαναλάβουμε τις πιασάρικες ατάκες τους ή θα τραγουδήσουμε τα αξέχαστα στιχάκια τους.

Ας δούμε μερικές με χρονολογική σειρά.

1978 – ΠΙΠΕΣ ΝΤΑΪΑΝΑ

«Αντί να τον παίρνετε από πίσω, κάντε του μια πίπα… δώρο»

1979 – HENNINGER

«Κουτί κουτί κουτί, τώρα η Henninger καινούργια σε κουτί»

1980 – ΙΟΝ

«Το “Χρυσό Ντέρμπυ” της ΙΟΝ»

1981 – ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

«Είναι κεφάτη γυρίζει από του Βερόπουλου»

1982 – ΑΙΓΑΙΟΝ

«Μπίγκλι ντι ντι ντι Αιγαίο!»

1983 – ΤΕΖΑ

«Μια κατσαριδούλα, η μικρή Τερέζα, πάτησε το ΤΕΖΑ και τέζα»

1983 – ΤΟΠ

«Νόστιμο ξίδι για το φαγητό, είναι μονάχα το ξίδι ΤΟΠ»

1983 – ΣΕΡΕΝΑΤΑ

«Πάνω κάτω σοκολάτα. Να ποια είναι η σερενάτα. Μες στην γλύκα, μες στην γεύση. Δάγκωσε, θα σε μαγέψει. Σερενάτα του σχολείου, και του πανεπιστημίου. Σερενάτα οχτακοσάρα, για τον Μπίλι και την Σάρα. Σερενάτα των γηπέδων. Ενηλίκων μα και παίδων. Σερενάτα εργασίας, ξαπλωτής και ορθοστασίας. Σερενάτα επιστημών, Σερενάτα των τεχνών. Σερενάτα της τάξης, της πράξης , του ωδείου , των δύο του ενός, του μηνός, του Νίκου, του ανηλίκου, της πίστας, της νύστας, της ωραίας, της παρέας , της ομάδος… Σερενάτα και πάσης Ελλάδος ! Άμα λάχει να ‘ουμ… (Χάρρυ Κλυνν)»

1986 – MISKO

«Ακάκιε, τα μακαρόνια είναι MISKO;»

1990 – ΜΕΛΙΣΣΑ

«Είμαι μακαρονάς, τι να κάνουμε;»

1994 – FERRERO ROCHER

«Με τα Rocher μας κακομαθαίνετε»

’90s – ΙΟΝ

«Βρε πώς έχεις μεγαλώσει! Σοκοφρέτα!»

’90s – ΓΙΩΤΗΣ

«Έχεις γάλα; Φτιάξε κρέμα ΓΙΩΤΗΣ!»

1997 – SKIP

«29 κατασκευαστές πλυντηρίων συνιστούν SKIP. Αυτοί ξέρουν.»

1992 – FAIRY

«Στο Βιλαμπάχο, ακόμα τρίβουν»

1993 – CARNATION

«Την απίθανη γεύση να πίνεις, αν θες σαν τον Carnation να γίνεις»

1993 – MAGNUM

«Φανταστικέ τροχονόμε!»

1995 – ΙΟΝ

«Πιο σοκολάτα γάλακτος, δε γίνεται!»

1995 – ΧΛΩΡΙΝΗ ΚΛΙΝΕΧ

«Χλωρίνη κλινέξ με άρωμα λεμόνι, άρωμα λεμόνι τι ωραία μυρωδιά»

2000 – OPEL

«Opel με πόσο;»

2001 – DORNA

«Δεν πίνεις νερό, πίνεις βιλούδο!»

2001 – NESCAFÉ

«Νε νε νε νες καφέ φραπέ»

(Και η προγενέστερη αντίστοιχη του 1990 https://www.youtube.com/watch?v=U8rM9EH7H40&list=RDU8rM9EH7H40&start_radio=1)

2002 – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ

«Έλα Αλέκο»

2002 – TELESTET

«It’s me Natasha! This? Last Year»

2004 – RED BULL

«Το Redbull δίνει φτερά»

2006 – NOVA

Put the cot down… slowly

2007 – ΟΤΕ

«Στη μάνα σου το είπες;»

2007 – ΟΠΑΠ

«Έλληνας κροίσος με 9 γράμματα»

2008 – MAGNUM

«Να φύγετε κύριε, να πάτε αλλού»

2008 – COSMOTE

«θα κάτσω φρόνιμος σου λέω.»

2009 – COSMOTE

«Σήμα, σήμα καμπάνα»

2009 – 11880

«Λίζα! Θα ‘ρθεις; Θα κάνουμε μπανάνα!»

2009 – 11880

«Όχι για μένα. Για τη φουκαριάρα τη μάνα μου!»

2009 – ΓΕΡΜΑΝΟΣ

«Το χάσαμε το κορμί πατριώτη»

2010 – 11888

«Τυχαίο; Δεν νομίζω»

2010 – ΣΕΡΕΝΑΤΑ

«Τσιμπουντί!»

2011 – WIND

«Αγαπούλα, πούλα»

2012 – VODAFONE

«Έχεις ξεφύγ(ει)»

2012 – WIND

«Όταν λέμε όλοι, εννοούμε…»

2012 – COSMOTE

«Ομορφάντρα μου! (Δεν παχαίνει, ομορφαίνει)»