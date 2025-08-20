Μια Δανή γυναίκα δώρισε το κατοικίδιο πόνι της κόρης της σε ζωολογικό κήπο στη Δανία — ώστε να γίνει τροφή για τα λιοντάρια.

Σύμφωνα με αναφορές, η Περνίλ Σολ χάρισε το γερμανικό ιππικό πόνι της έφηβης κόρης της, Αντζελίνα, το οποίο ονομαζόταν Σικάγο 57, στον ζωολογικό κήπο Άαλμποργκ, στη βόρεια Δανία.

Οι υπεύθυνοι του ζωολογικού κήπου δήλωσαν ότι επιδιώκουν να μιμηθούν τη φυσική τροφική αλυσίδα των θηρευτών, δίνοντάς τους μικρότερα δωρισμένα κατοικίδια.

«Μπορεί να ακούγεται πολύ δραματικό και παράξενο να ταΐζεις το κατοικίδιό σου σε ζώα του ζωολογικού κήπου», είπε η Σολ, 44 ετών, στην εφημερίδα Times UK. «Αλλά αυτά πρόκειται να θανατωθούν ούτως ή άλλως και δεν είναι σαν να είναι ζωντανά όταν δίνονται στους θηρευτές».

Ο ζωολογικός κήπος Άαλμποργκ έχει ζητήσει δωρεές «υγιών ζώων που πρέπει να δοθούν για διάφορους λόγους» — όπως ινδικά χοιρίδια, κουνέλια και κοτόπουλα — τα οποία θα «θανατωθούν προσεκτικά» πριν χρησιμοποιηθούν ως τροφή, αναφέρεται σε ανάρτηση στο Facebook.

«Στους ζωολογικούς κήπους έχουμε την ευθύνη να μιμηθούμε τη φυσική τροφική αλυσίδα των ζώων — τόσο για την ευημερία τους όσο και για την επαγγελματική ακεραιότητα», πρόσθεσαν.

Ιπποειδή γίνονται επίσης δεκτά — και θα θανατώνονται και θα σφαγιάζονται — με τους ιδιοκτήτες να μπορούν να λάβουν φορολογική έκπτωση, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα του ζωολογικού κήπου Άαλμποργκ.

«Τίποτα δεν πηγαίνει χαμένο — και διασφαλίζουμε τη φυσική συμπεριφορά, τη διατροφή και την ευημερία των θηρευτών μας», έγραψε ο ζωολογικός κήπος στο Facebook.

Η Σολ ανέφερε ότι το πόνι της κόρης της δόθηκε μετά την ευθανασία του λόγω πόνου από μακροχρόνιο πρόβλημα υγείας το 2020.

Το Σικάγο 57 υπέφερε από ένα είδος εκζέματος που προκλήθηκε από τσιμπήματα κουνουπιών, τα οποία το καλοκαίρι ερεθίζονταν και προκαλούσαν ανοιχτές πληγές με κίνδυνο μόλυνσης. Στο τέλος της ζωής του έπρεπε να φοράει μπουφάν και προστασία στα πόδια και πέθανε σε ηλικία 22 ετών.

Η Αντζελίνα ήταν μόλις 13 ετών όταν πέθανε το αγαπημένο της πόνι — και η Σολ της έδωσε την επιλογή αν ήθελε να δωριστεί το σώμα του στον ζωολογικό κήπο.

«Έδωσα στην Αντζελίνα διάφορες επιλογές και εκείνη επέλεξε αυτή με τον ζωολογικό κήπο, γιατί είχε το πιο νόημα», είπε η Σολ. «Ήθελε να ακολουθήσει την τροφική αλυσίδα. Ήθελε το πόνι να ωφελήσει άλλα ζώα».

Η Σολ — που διαχειρίζεται μια μικρή φάρμα στη Δανία όπου παιδιά με ψυχικές δυσκολίες μπορούν να περνούν χρόνο με άλογα — ήταν παρούσα κατά τη διαδικασία της ευθανασίας του Σικάγο 57.

«Υπήρχε ένας φύλακας να τον αγκαλιάζει και να τον φιλάει — σαν να ήμουν εγώ δίπλα του», είπε.

Ο ζωολογικός κήπος Άαλμποργκ φιλοξενεί τρία σαρκοφάγα και επικίνδυνα είδη: Ασιατικά λιοντάρια, πολικές αρκούδες και τη τίγρη της Σουμάτρα, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του.

Η Σολ εντυπωσιάστηκε τόσο από τη διαδικασία που πέρσι προσπάθησε να φέρει άλλο ένα νεκρό άλογο στον Άαλμποργκ, αλλά απορρίφθηκε επειδή το άλογο ήταν πιο ψηλό από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος για να χωρέσει στο ψυγείο του ζωολογικού κήπου. Τα υπόλοιπα του σώματός του χρησιμοποιήθηκαν ως τροφή για σκύλους.

Από την αρχή του τρέχοντος έτους, ο ζωολογικός κήπος Άαλμποργκ έχει λάβει συνολικά 22 άλογα, 137 κουνέλια, 53 κοτόπουλα και 18 ινδικά χοιρίδια.

Η Times αναφέρει ότι γάτες και σκύλοι δεν γίνονται δεκτά ως δωρεές για τα ζώα του ζωολογικού κήπου.