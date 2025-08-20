Η Μπόντο Γκλιμτ ετοιμάζεται για την πρώτη της παρουσία στη League Phase του Champions League. Η νορβηγική ομάδα, που έχει ξεχωρίσει τα τελευταία χρόνια στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, συνέτριψε με 5-0 τη Στουρμ Γκρατς στην έδρα της, καθιστώντας τη ρεβάνς της ερχόμενης Τρίτης (26/8) τυπική διαδικασία. Μετά από τρεις άκαρπες προσπάθειες, όλα δείχνουν πως η Μπόντο είναι πλέον ένα βήμα πριν από την είσοδο στη διοργάνωση των «αστέρων».

Όσον αφορά τους υπόλοιπους σημερινούς αγώνες, οι λογαριασμοί έμειναν ανοιχτοί. Η Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη (έπαιξε σε όλο το ματς) απέσπασε 0-0 από τη Φενερμπαχτσέ στη Κωνσταντινούπολη παρότι αγωνίστηκε με 10 παίκτες για περισσότερα από 20 λεπτά, λόγω αποβολής του Φλορεντίνο Λουϊς στο 71΄. Η Κοπεγχάγη του Παντελή Χατζηδιάκου (επίσης 90λέπτη συμμετοχή) έφυγε με 1-1 από τη Βασιλεία, που έμεινε με παίκτη λιγότερο στο 82΄ με τον Ατζετέι να αντικρίζει δεύτερη κίτρινη κάρτα.

Τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων στα playoffs του Champions League:

Τρίτη 19/8

Φερεντσβάρος (Ουγγαρία) – Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν) 1-3

(30΄ Βάργκα – 50΄ Γιάνκοβιτς, 67΄ Μεντίνα, 84΄ Κουρμπανλί)

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) – Πάφος (Κύπρος) 1-2

(58΄ Ντουάρτε – 1΄ Κορέια, 55΄πεν. Πεπέ)

Ρέιντζερς (Σκωτία) – Μπριζ (Βέλγιο) 1-3

(50΄ Ντανίλο – 3΄ Βερμάντ, 7΄ Σπίλερς, 20΄ Μέχελε)

Τετάρτη 20/8

Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία) – Στουρμ Γκρατς (Αυστρία) 5-0

(7΄ Χογκ, 10΄ Μπιόρτουφτ, 25΄ Σάλτνες, 54΄ Έβγεν, 79΄αυτ. Μπόβινγκ)

Σέλτικ (Σκωτία) – Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν) 0-0

Βασιλεία (Ελβετία) – Κοπεγχάγη (Δανία) 1-1

(14΄πεν. Σακίρι – 45+3΄ Γκάμπριελ Περέιρα)

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) – Μπενφίκα (Πορτογαλία) 0-0

Οι ρεβάνς θα γίνουν στις 26 και 27 Αυγούστου, ενώ η κλήρωση της League phase είναι προγραμματισμένη για τις 28 Αυγούστου στο Μονακό.

Πηγή: ΑΠΕ