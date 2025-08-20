Δύο έφηβοι μαθητές στο Stone Bridge High School της Βιρτζίνια αποβλήθηκαν για δέκα ημέρες, κατηγορούμενοι για σεξουαλική παρενόχληση και διάκριση λόγω φύλου, αφού εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για την παρουσία τρανς μαθητή στις τουαλέτες των αγοριών, σύμφωνα με το ABC 7News.

Η απόφαση ήρθε έπειτα από πολύμηνη έρευνα που ξεκίνησε τον Μάιο, όταν μια μαθήτρια που αυτοπροσδιορίζεται ως αγόρι βιντεοσκόπησε τη στιγμή που οι δύο 15χρονοι δήλωναν έντονα την ενόχλησή τους. Η Σχολική Περιφέρεια Loudoun (LCPS) επιτρέπει τη χρήση αποδυτηρίων και τουαλετών με βάση την ταυτότητα φύλου και όχι το βιολογικό φύλο, με αποτέλεσμα οι μαθητές να θεωρηθούν παραβάτες των κανονισμών.

Οι γονείς των παιδιών αντέδρασαν οργισμένα. «Είμαστε σοκαρισμένοι που κατέληξαν να χαρακτηρίσουν τον γιο μου υπεύθυνο για σεξουαλική παρενόχληση χωρίς αποδείξεις. Αυτό μπορεί να τον στιγματίσει για μια ζωή», δήλωσε η Ρενέ Σμιθ, μητέρα ενός εκ των μαθητών.

Σύμφωνα με τον πατέρα του δεύτερου παιδιού, Σεθ Γουλφ, ο τρανς μαθητής χρησιμοποίησε κινητό για να καταγράψει αγόρια μέσα στα αποδυτήρια, κάτι που συνιστά παραβίαση κανονισμών. Ωστόσο, το βίντεο χρησιμοποιήθηκε τελικά ως βασικό αποδεικτικό στοιχείο εις βάρος των εφήβων. Στο ηχητικό ακούγεται ένας μαθητής να λέει: «Υπάρχει ένα κορίτσι εδώ μέσα; Είμαι πολύ άβολα που υπάρχει κορίτσι». Άλλος προσθέτει: «Κορίτσι, βγες έξω».

Οι γονείς τόνισαν ότι τα παιδιά είχαν μια ιδιωτική συνομιλία και δεν παρενόχλησαν τον συμμαθητή τους. Εξέφρασαν επίσης απορία γιατί οι γιοι τους τιμωρούνται, ενώ εκείνοι ήταν οι καταγεγραμμένοι.

Η υπόθεση πήρε πολιτικές διαστάσεις

Ο κυβερνήτης της Βιρτζίνια, Γκλεν Γιούνγκιν, δήλωσε «εξοργισμένος» και ζήτησε έρευνα από τον Γενικό Εισαγγελέα Μιγιάρες, υπογραμμίζοντας ότι «οι πραγματικά θιγόμενοι μαθητές είναι αυτοί που τιμωρούνται». Η αντικυβερνήτης Γουίνσομ Έαρλ-Σίαρς χαρακτήρισε την απόφαση «παράλογη», σημειώνοντας ότι «τα αγόρια δεν αισθάνονται άνετα να γδύνονται μπροστά σε γυμνά κορίτσια – αυτό είναι κοινή λογική».

Η τιμωρία περιλαμβάνει όχι μόνο αποβολή 10 ημερών, αλλά και εντολή μη επαφής με τον τρανς μαθητή, καθώς και υποχρεωτική συνεργασία με τους διευθυντές για «διορθωτικό σχέδιο». Η οικογένεια του ενός μαθητή έχει ήδη μετακομίσει εκτός πολιτείας, ανησυχώντας ότι το περιστατικό θα στιγματίσει το παιδί και θα επηρεάσει την εισαγωγή του στο πανεπιστήμιο, σύμφωνα με την Daily Mail.

Την ίδια ώρα, το Υπουργείο Παιδείας των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε τη διαδικασία περικοπής ομοσπονδιακής χρηματοδότησης σε πέντε σχολικές περιφέρειες της Βόρειας Βιρτζίνια που αρνήθηκαν να ανακαλέσουν τις πολιτικές για τα αποδυτήρια, κάτι που μπορεί να κοστίσει δεκάδες εκατομμύρια δολάρια ετησίως.