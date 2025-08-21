Ένας άγνωστος άνδρας απομακρύνθηκε από το τερματικό της JetBlue στο Διεθνές Αεροδρόμιο Boston Logan, αφού γδύθηκε πλήρως μπροστά σε επιβάτες που περίμεναν να επιβιβαστούν στην πτήση τους.

Σύμφωνα με αναφορές του Aviation A2Z, το περιστατικό σημειώθηκε στο Τερματικό C, όταν ο άνδρας, μένοντας μόνο με κόκκινα εσώρουχα, άρχισε να τεντώνεται και να κυλιέται στο πάτωμα, προκαλώντας σοκ στους επιβάτες.

Σε βίντεο που έγινε viral και φέρεται να αναρτήθηκε στα social media, ο άνδρας φαίνεται να βρίσκεται ξαπλωμένος στο πάτωμα, σηκώνοντας τα πόδια του στον αέρα και στη συνέχεια να γυρνά στα χέρια και τα γόνατα, με τον πισινό του στραμμένο προς την αίθουσα αναμονής. Στη συνέχεια έβγαλε το εσώρουχο του, αφήνοντας τους παρευρισκόμενους να τον δουν πλήρως γυμνό.

Αξιωματικοί της Μασαχουσέτης επενέβησαν και απομάκρυναν τον άνδρα, ο οποίος είχε τουλάχιστον φορέσει ξανά το εσώρουχο του.

Δεν έχει διευκρινιστεί πότε ακριβώς συνέβη το περιστατικό, ενώ η JetBlue δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο. Στη Μασαχουσέτη, η δημόσια ανάρμοστη συμπεριφορά τιμωρείται με πρόστιμο, φυλάκιση ή και τα δύο, αλλά παραμένει άγνωστο τι μέτρα ελήφθησαν στην προκειμένη περίπτωση.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει μεγάλη αίσθηση στα social media, ενδεικτικό της αύξησης των απρόβλεπτων και επικίνδυνων συμπεριφορών επιβατών σε αεροπορικά ταξίδια.