Νέο περιστατικό έντασης σημειώθηκε στο Ανατολικό Αιγαίο, όταν δύο τουρκικές μηχανότρατες εισήλθαν παράνομα στα ελληνικά χωρικά ύδατα και άρχισαν να αλιεύουν λίγα μόλις μέτρα από το Αγαθονήσι και τη νησίδα Κουνέλι.

Περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος έσπευσε στο σημείο και, όπως καταγράφεται σε βίντεο-ντοκουμέντο, καταδίωξε τα δύο τουρκικά αλιευτικά, τα οποία απομακρύνθηκαν άρον άρον με μεγάλη ταχύτητα. Η εικόνα των φουσκωμένων κυματισμών που άφησαν πίσω τους μαρτυρά την προσπάθειά τους να ξεφύγουν.

Η παρουσία των τουρκικών μηχανότρατων στο Αιγαίο δεν είναι μεμονωμένο φαινόμενο. Σύμφωνα με καταγγελίες, περισσότερα από 30 τέτοια σκάφη κινούνται καθημερινά κοντά στα ελληνικά νησιά, συχνά εισβάλλοντας σε ελληνικά χωρικά ύδατα. Εκτός από την παράνομη αλίευση, τα συρόμενα εργαλεία τους προκαλούν σοβαρή καταστροφή στον θαλάσσιο βυθό, απειλώντας το οικοσύστημα και τον αλιευτικό πλούτο της χώρας.

Οι Τούρκοι ψαράδες δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για ψαρότοπους στρατηγικής σημασίας: από το Θρακικό πέλαγος και τα ανατολικά της Σαμοθράκης, έως τις βόρειες ακτές της Λέσβου, τα ανοιχτά της Σάμου και τα Δωδεκάνησα, με επίκεντρο το τρίγωνο Αγαθονήσι – Φαρμακονήσι – Αρκιοί.

Η ελληνική πλευρά, με την άμεση αντίδραση του Λιμενικού, επιδιώκει να δείξει ότι η παρουσία της είναι διαρκής και αποφασιστική, ώστε να αποτρέψει νέες προκλήσεις και να προστατεύσει την κυριαρχία και τους φυσικούς πόρους της χώρας.