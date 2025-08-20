Η περιπέτεια δύο νεαρών από τη Ρωσία που χάθηκαν ενώ έκαναν ψαροντούφεκο στα ανοιχτά του Παλιουρίου Χαλκιδικής είχε αίσιο τέλος. Οι δύο τους, ηλικίας 12 και 20 ετών, φαίνεται πως βγήκαν στη στεριά και κατευθύνθηκαν σε μια δυσπρόσιτη βραχώδη ακτή για να προστατευθούν.

Λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Τετάρτης, ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας, που συμμετείχε στις έρευνες, κατάφερε να τους εντοπίσει στην περιοχή του Αγίου Νικολάου Παλιουρίου, όπως αναφέρει το voria.gr.

Αμέσως στήθηκε νέα, μεγάλη επιχείρηση για να τους προσεγγίσει το Λιμενικό Σώμα, να τους απεγκλωβίσει και να τους μεταφέρει σε ασφαλές σημείο. Στην επιχείρηση συμμετέχουν και μέλη της Βάσης Ετοιμότητας Κασσάνδρας που κατευθύνονται στο σημείο με σκάφος, ενώ παράλληλα γίνεται προσπάθεια με τη συνδρομή και εθελοντών να προσεγγίσουν από τη στεριά, σε ιδιαίτερα δύσβατο και βραχώδες σημείο.

Οι νεαροί πήγαν για υποβρύχιο ψάρεμα και όταν δεν επέστρεψαν οι δικοί τους ανησύχησαν και ενημέρωσαν τις αρχές. Στο Λιμενικό Σώμα σήμανε συναγερμός και αμέσως στήθηκε μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό τους από αέρα και θάλασσα.