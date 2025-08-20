Ο Ιβάν Σαββίδης απέδειξε για ακόμη μια φορά ότι όταν βάζει κάτι στο μυαλό του, δύσκολα θα δεχθεί το «όχι» ως απάντηση. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, ο μεγαλομέτοχος του ΠΑΟΚ ανέβασε κατακόρυφα την προσφορά του προς τη Σλάβια Πράγας και με ένα deal ύψους 10+2 εκατομμυρίων ευρώ έφερε στην Τούμπα τον Χρήστο Ζαφείρη, ολοκληρώνοντας έτσι τη μεγαλύτερη μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή στην ιστορία της Super League.

