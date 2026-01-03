Η μετάβαση της Βενεζουέλας προς μία νέα πολιτική κατάσταση θα πρέπει να γίνει κατά τρόπο ειρηνικό, δημοκρατικό και με σεβασμό στη θέληση του λαού της, δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν με αφορμή την αμερικανική παρέμβαση στη Βενεζουέλα και τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο.

Στη σχετική ανακοίνωση του Ελιζέ, ο Γάλλος πρόεδρος σημειώνει ότι ο λαός της Βενεζουέλας απαλλάχθηκε από τη δικτατορία του Νικολάς Μαδούρο και ότι αυτό είναι μία θετική εξέλιξη.

Ο Γάλλος πρόεδρος δήλωσε ότι ο εκλεγμένος το 2024 πρόεδρος της Βενεζουέλας Εδμούνδο Γκονσάλες Ουρούτια θα πρέπει να εξασφαλίσει το ταχύτερο δυνατό τη μεταπολίτευση στη χώρα.