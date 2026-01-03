Κινηματογραφική καταδίωξη έγινε το βράδυ στην Κηφισιά, όταν μεθυσμένος οδηγός χτύπησε επτά σταθμευμένα αυτοκίνητα με το όχημά του και επιχείρησε να εξαφανιστεί.

Η «τρελή» πορεία του αυτοκινήτου που κινείτο επί της οδού Άργους στην Κηφισιά φαίνεται σε βίντεο ντοκουμέντο του Alpha.

Η αστυνομία υπέβαλε τον οδηγό σε αλκοτέστ και διαπιστώθηκε ότι είχε καταναλώσει 1,86 χιλιοστά/λίτρο εμπνεόμενου αέρα, δηλαδή σχεδόν επτά φορές πάνω από το επιτρεπόμενο όριο.

Όλα ξεκίνησαν λίγα λεπτά μετά τις 21:30 το βράδυ της Πέμπτης, όταν ο 52χρονος που οδηγούσε SUV ακολούθησε επικίνδυνη πορεία στην Κηφισιά σκορπώντας τον πανικό.

Έστριψε αρχικά επί της οδού Άργους, «καρφώθηκε» πάνω σε δέντρο, ανέβηκε στο κράσπεδο το οποίο και ξερίζωσε.

Η πορεία του 52χρονου όμως δεν σταμάτησε εκεί, καθώς λίγα μέτρα πιο κάτω έπεσε πάνω σε σταθμευμένο όχημα χτυπώντας το και στην μπροστινή και στην πίσω πλευρά.

Ο ιδιοκτήτης του σταθμευμένου οχήματος αντιλήφθηκε τι συνέβη και βγήκε από το σπίτι ξεκινώντας να καταδιώκει πεζός τον 52χρονο, ο οποίος συνέχισε τους επικίνδυνους ελιγμούς. Στη συνέχεια, ο ασυνείδητος οδηγός παραβίασε τουλάχιστον τρία σήματα STOP, παρέσυρε και άλλα αυτοκίνητα φτάνοντας στο τέλος του δρόμου, στην οδό Ποταμού, που είναι κάθετη της οδού Άργους.

Και ενώ όλοι πίστευαν ότι το όχημα είχε ακινητοποιηθεί, ο 52χρονος μπήκε ανάποδα σε ένα στενό για να διαφύγει. Εν τέλει ακινητοποιήθηκε λίγα στενά παρακάτω, στην οδό Ναυπλίου.

Ο οδηγός συνελήφθη, υπεβλήθη σε αλκοτέστ στο οποίο βρέθηκε να έχει καταναλώσει αλκοόλ επτά φορές πάνω από το επιτρεπόμενο όριο.

Ο 52χρονος βρίσκεται στον εισαγγελέα, ο οποίος θα αποφασίσει την ποινική του μεταχείριση.