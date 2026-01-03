Η ώρα των αποφάσεων για κλιμάκωση έφτασε για τους αγρότες με την επιστροφή των εκδρομέων της Πρωτοχρονιάς να είναι σε εξέλιξη.

Στο μπλόκο της Θήβας οι αγρότες απέκλεισαν στις 12 το μεσημέρι την Εθνική Οδό και στα δύο ρεύματα.

Στη συνεδρίαση του συντονιστικού στο μπλόκο Νίκαιας, αποφασίστηκε να προταθεί στην κυριακάτικη πανελλαδική σύσκεψη στα Μάλγαρα 48ωρο πανελλαδικό «blackout», μετά τα Θεοφάνια.

Το μπλόκο των αγροτών στη Νίκαια επισκέφθηκαν ηθοποιοί από το Θεσσαλικό Θέατρο.

Στο τραπέζι βρίσκεται και η κάθοδος με τρακτέρ στην Αθήνα.

Αγρότες από το μπλόκο του τελωνείου των Ευζώνων φράσσουν με άχυρα την πόρτα του πολιτικού γραφείου του βουλευτή της ΝΔ και αντιπροέδρου της Βουλής Γιώργου Γεωργαντά.

Πετούν βάμβακι και ζωοτροφές ενώ νωρίτερα διέσχισαν το κέντρο του Κιλκίς με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα.

Μετά τις 2 το μεσημέρι οι αγρότες της Αχαΐας έκλεισαν το μπλόκο της Περιμετρικής της Πάτρας κλιμακώνοντας τις κινητοποιήσεις τους.

Στη σύσκεψη της Κυριακής των αγροτών στα Μάλγαρα αναμένεται να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα των αγροτών.