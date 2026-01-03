Ο Βαγγέλης Παυλίδης μπήκε… αγριεμένος στο 2026 καθώς έκανε χατ-τρικ, οδηγώντας τη Μπενφίκα στη νίκη με 3-1 επί της Εστορίλ για τη 17η αγωνιστική του πορτογαλικού πρωταθλήματος.

Το 2025 ήταν εξαιρετικό για τον διεθνή Έλληνα φορ και αν η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται, έτσι θα είναι και το 2026. Ήδη, άλλωστε, μετράει 3 γκολ στο νέο έτος, μόνο με ένα παιχνίδι.

Στην αναμέτρηση με την Εστορίλ ο Παυλίδης, όπως έχει συμβεί τόσες και τόσες φορές, ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής για τη Μπενφίκα, ανοίγοντας το σκορ στο 34′ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι, για να πετύχει και το 2-0, στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, με εκπληκτικό τελείωμα.

O suspeito do costume 🕵️‍♂️ a tirar o chapéu 😌



Qual foi a tua reação a este golo de Pavlidis? 🇬🇷



📹BTV pic.twitter.com/XpALvbIA5I — Liga Portugal (@ligaportugal) January 3, 2026

Η Εστορίλ κατάφερε να μειώσει σε 2-1 με τον Καρβάλιο, η ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο, όμως, δεν πτοήθηκε και στο 80′ ο Παυλίδης «χτύπησε» ξανά γράφοντας το 3-1, για να γνωρίσει την αποθέωση όταν αντικαταστάθηκε στο 87ο λεπτό.