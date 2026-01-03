Η νέα χρονιά ξεκίνησε με κινηματογράφο για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος ανήμερα της Πρωτοχρονιάς επέλεξε μια χαλαρή έξοδο με τον γιό του.

Ο πρωθυπουργός βρέθηκε στον κινηματογράφο Αθήναιον στους Αμπελόκηπους, συνοδευόμενος από τον γιο του Κωνσταντίνο, για να παρακολουθήσουν την πολυσυζητημένη ταινία «Καποδίστριας» του Γιάννη Σμαραγδή.

Η παρουσία του δεν πέρασε απαρατήρητη από τους θεατές, ενώ ο ίδιος φωτογραφήθηκε και με τον ιδιοκτήτη του κινηματογράφου, σε μια εικόνα που γρήγορα βρήκε τον δρόμο της στα social media. Η επιλογή της συγκεκριμένης ταινίας μόνο τυχαία δεν θεωρήθηκε, καθώς το έργο του Γιάννη Σμαραγδή έχει ήδη προκαλέσει έντονο δημόσιο ενδιαφέρον.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, η ταινία σημείωσε εντυπωσιακή εμπορική εκκίνηση, κόβοντας 144.712 εισιτήρια πανελλαδικά στο πρώτο της τετραήμερο. Πρόκειται για το μεγαλύτερο άνοιγμα ελληνικής ταινίας για το 2025, αλλά και για την καλύτερη πρεμιέρα στην καριέρα του Γιάννη Σμαραγδή.