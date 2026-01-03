Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε το Σάββατο ότι αισθάνεται απογοητευμένος με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν λόγω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στην Ουκρανία, προσθέτοντας ότι αρχικά πίστευε πως ο τερματισμός του πολέμου θα ήταν εύκολος.

«Δεν είμαι ενθουσιασμένος με τον Πούτιν. Σκοτώνει πάρα πολλούς ανθρώπους», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο θέρετρό του στο Mar-a-Lago, στη Φλόριντα, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου για την ολονύκτια στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και τη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο.

Ο Τραμπ διευκρίνισε ότι δεν συζήτησε για τον Μαδούρο κατά την τηλεφωνική του επικοινωνία με τον Πούτιν, η οποία διήρκεσε πάνω από δύο ώρες τη Δευτέρα, λίγο πριν συναντήσει τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο ίδιο θέρετρο.

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών εξέφρασε ανησυχία για τις αναφορές ότι ο Μαδούρο και η σύζυγός του απελάθηκαν από τη χώρα κατά τη διάρκεια «επιθετικών ενεργειών» των ΗΠΑ και ζήτησε την άμεση απελευθέρωσή τους. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι ο Μαδούρο είχε απορρίψει επανειλημμένα ευκαιρίες να εγκαταλείψει τη χώρα.

Ο Τραμπ επανέλαβε τη συμπάθειά του για τους ρωσικούς ισχυρισμούς ότι ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη επιτέθηκαν σε κατοικία του Πούτιν, αν και αργότερα εξέφρασε επιφυλακτικότητα, κοινοποιώντας άρθρο της New York Post που κατηγορούσε τη Ρωσία ότι εμποδίζει την ειρήνη στην Ουκρανία. Αμερικανικοί αξιωματούχοι εθνικής ασφάλειας διαπίστωσαν ότι η Ουκρανία δεν στόχευσε τον Πούτιν ή τις κατοικίες του.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα εκφράσει την απογοήτευσή του για την έλλειψη προόδου στον τερματισμό της σύγκρουσης, εστιάζοντας στον μεγάλο αριθμό στρατιωτικών θυμάτων και από τις δύο πλευρές.