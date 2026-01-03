Η στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και επικρίσεις σε μεγάλα διεθνή μέσα, τα οποία αμφισβητούν τόσο τη νομιμότητα όσο και το πολιτικό μήνυμα που επέλεξε να στείλει ο Ντόναλντ Τραμπ. Σχολιασμοί σε sites όπως ο Guardian και το Time κάνουν λόγο για μια κίνηση που ενισχύει την εικόνα μονομερούς ισχύος και υπονομεύει τις αρχές του διεθνούς δικαίου.

Σύμφωνα με αναλύσεις που φιλοξενούνται στον Guardian, η στρατιωτική επέμβαση χωρίς σαφή εντολή από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ή αποδεδειγμένο καθεστώς αυτοάμυνας θέτει σοβαρά ζητήματα παραβίασης της εθνικής κυριαρχίας. Όπως επισημαίνεται, ακόμη και αν η πολιτική στόχευση της Ουάσιγκτον βρίσκει υποστηρικτές, το μέσο υπογραμμίζει ότι η μέθοδος δημιουργεί ένα επικίνδυνο προηγούμενο για το πώς μπορούν ισχυρά κράτη να παρεμβαίνουν σε άλλες χώρες.

Αιχμηρή είναι και η πολιτική κριτική που καταγράφεται σε αμερικανικά μέσα όπως το Axios και το Time, όπου αναλυτές σημειώνουν ότι η κίνηση Τραμπ θυμίζει παλαιότερες επεμβάσεις των ΗΠΑ που ξεκίνησαν ως «περιορισμένες επιχειρήσεις» αλλά κατέληξαν σε μακροχρόνιες εμπλοκές. Τα μέσα αυτά θέτουν το ερώτημα αν η επιχείρηση στη Βενεζουέλα αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής ή μια επίδειξη ισχύος με απρόβλεπτες συνέπειες.

Η κριτική δεν περιορίζεται μόνο στο διεθνές επίπεδο. Όπως επισημαίνεται σε πολιτικά ρεπορτάζ και σχολιασμούς σε αμερικανικά sites, ακόμη και εντός των ΗΠΑ εκφράζονται ανησυχίες για το κατά πόσο ο πρόεδρος είχε θεσμική νομιμοποίηση να προχωρήσει σε μια τόσο σοβαρή στρατιωτική ενέργεια χωρίς ξεκάθαρη έγκριση από το Κογκρέσο. Οι επικριτές μιλούν για επικίνδυνη συγκέντρωση εξουσίας στην εκτελεστική αρχή.

Δήμαρχος Νέας Υόρκης: «Πράξη πολέμου» η στρατιωτική επιχείρηση Τραμπ

Μάλιστα και ο πρόσφατα εκλεγμένος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοράν Μαμντάνι, χαρακτήρισε την αμερικανική επιχείρηση ως «πράξη πολέμου» και παραβίαση του διεθνούς και ομοσπονδιακού δικαίου.

Θυμίζουμε ότι ο Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του, οι οποίοι συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Καράκας, μεταφέρονται στις ΗΠΑ και θα τεθούν υπό κράτηση στη Νέα Υόρκη, δήμαρχος της οποίας είναι ο Ζοράν Μαμντάνι.

Ο Μαμντάνι, ο οποίος βρίσκεται στην τρίτη ημέρα της θητείας του ως δήμαρχος, δήλωσε ότι ενημερώθηκε για την επιχείρηση καθώς και για την «προγραμματισμένη φυλάκιση του Μαδούρο υπό ομοσπονδιακή κράτηση εδώ στη Νέα Υόρκη».

«Η μονομερής επίθεση σε ένα κυρίαρχο έθνος αποτελεί πράξη πολέμου και παραβίαση του ομοσπονδιακού και διεθνούς δικαίου. Αυτή η κατάφωρη προσπάθεια αλλαγής καθεστώτος δεν επηρεάζει μόνο όσους βρίσκονται στο εξωτερικό, αλλά έχει άμεσο αντίκτυπο στους Νεοϋορκέζους, συμπεριλαμβανομένων δεκάδων χιλιάδων Βενεζουελάνων που έχουν κάνει αυτή την πόλη το σπίτι τους», δήλωσε ο Μαμντάνι.

«Το ενδιαφέρον μου εστιάζεται στην ασφάλειά τους και στην ασφάλεια κάθε Νεοϋορκέζου, και η διοίκησή μου θα συνεχίσει να παρακολουθεί την κατάσταση και να εκδίδει σχετικές οδηγίες».

Συνολικά, η γραμμή που κυριαρχεί σε αρκετά μεγάλα διεθνή μέσα είναι σαφής: ακόμη κι αν η επιχείρηση παρουσιαστεί ως στρατιωτική επιτυχία, το πολιτικό και νομικό κόστος ενδέχεται να είναι υψηλό. Όπως σχολιάζεται χαρακτηριστικά, το ερώτημα δεν είναι μόνο τι πέτυχε ο Τραμπ στη Βενεζουέλα, αλλά τι μήνυμα έστειλε για το πώς αντιλαμβάνεται τον ρόλο των ΗΠΑ στον κόσμο.