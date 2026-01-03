Σε βιντεοσκοπημένο διάγγελμα που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση της Βενεζουέλας, η αντιπρόεδρος της χώρας Ντέλσι Ροντρίγκεζ, η οποία σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ ορίστηκε για να αντικαταστήσει τον Νικολάς Μαδούρο, είπε ότι η Βενεζουέλα «δεν θα γίνει ποτέ αποικία» κανενός έθνους.

Πρόσθεσε ότι η Βενεζουέλα είναι ανοιχτή σε μια σχέση σεβασμού με την κυβέρνηση Τραμπ, αλλά μόνο εντός του πλαισίου του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της Βενεζουέλας.

Παράλληλα, έκανε έκκληση για την απελευθέρωση του Μαδούρο και της συζύγου του.

Είπε ότι ο συλληφθείς πρόεδρος ήταν ο «μοναδικός» πρόεδρος της Βενεζουέλας.

Ποια είναι η Ντέλσι Ροντρίγκεζ

Η Ροδρίγκεζ είναι αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Μαδούρο και ήταν η πρώτη αξιωματούχος που μίλησε δημόσια μετά τα αμερικανικά πλήγματα. Κάλεσε τις ΗΠΑ να προσκομίσουν απόδειξη ότι ο Μαδούρο και η σύζυγός του είναι εν ζωή.

Το μήνυμα μεταδόθηκε μόνο σε ηχητική μορφή και οδήγησε γρήγορα σε εικασίες ότι η Ροδρίγκεζ ενδέχεται να έχει εγκαταλείψει τη Βενεζουέλα. Πηγές δήλωσαν στο πρακτορείο Reuters ότι βρισκόταν στη Ρωσία, κάτι που ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε «ψευδή» αναφορά.

Ο Τραμπ είπε ότι η Ροδρίγκεζ εξέφρασε την προθυμία της να κάνει «ό,τι ζητήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες».

Αυτό μπορεί να προκαλεί έκπληξη σε ορισμένους. Η Ροδρίγκεζ και ο αδελφός της, Χόρχε, ο οποίος ηγείται της Εθνοσυνέλευσης της χώρας, συγκαταλέγονται εδώ και χρόνια στους πιο ένθερμους υπερασπιστές της κυβέρνησης Μαδούρο. Είναι πιθανό, ωστόσο, η Ροδρίγκεζ να έχει συμφωνήσει να συνεργαστεί με την κυβέρνηση Τραμπ προκειμένου να σώσει τον εαυτό της.