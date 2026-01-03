Ο Βαγγέλης Μαρινάκης είναι πλέον ο πιο επιτυχημένος παράγοντας στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου καθώς ξεπέρασε τους Γιώργο Βαρδινογιάννη και Σωκράτη Κόκκαλη μετά την κατάκτηση του Σούπερ Καπ από τον Ολυμπιακό με το 3-0 επί του ΟΦΗ.

Ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο οι «ερυθρόλευκοι» ήθελαν τη νίκη για να κατακτήσουν και το Σούπερ Καπ μετά το περσινό νταμπλ και να μπουν με τον καλύτερο τρόπο στο 2026. Και το έκαναν. Έτσι, έκαναν χαρούμενους τους φιλάθλους τους και φυσικά τον πρόεδρό τους, για τον οποίο αυτή η επιτυχία είναι σημαδιακή.

Ο Μαρινάκης, ο οποίος αποθεώθηκε από τους φιλάθλους στο Παγκρήτιο Στάδιο, είχε ήδη γράψει ιστορία με την κατάκτηση δύο ευρωπαϊκών τίτλων, των μοναδικών που έχει ελληνική ομάδα: Το Europa Conference League του 2024 και το Youth League της ομάδας Νέων του Ολυμπιακού την ίδια χρονιά. Τώρα, όμως, είναι και τυπικά ο πιο επιτυχημένος παράγοντας στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, έχοντας πανηγυρίσει την κατάκτηση περισσότερων τίτλων από οποιονδήποτε άλλο.

Πριν τη διεξαγωγή του Σούπερ Καπ ο Μαρινάκης ήταν μαζί με τους Βαρδινογιάννη και Κόκκαλη στους 18 τίτλους, τώρα όμως ανέβηκε στους 19 και… συνεχίζει. Με τον ίδιο στο τιμόνι, οι «ερυθρόλευκοι» έχουν κατακτήσει 11 πρωταθλήματα (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2020, 2021, 2022, 2025), 5 κύπελλα Ελλάδας (2012, 2013, 2015, 2020, 2025), ένα Σούπερ Καπ (2026), ένα Europa Conference League (2024) και ένα Youth League (2024).

Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης με τον Παναθηναϊκό είχε κατακτήσει 6 πρωταθλήματα (1984, 1986, 1990, 1991, 1995, 1996), 9 κύπελλα (1982, 1984, 1986, 1988, 1989, 1991, 1993, 1994, 1995) και 3 Σούπερ Καπ (1988, 1993, 1994) ενώ ο Σωκράτης Κόκκαλης είχε πανηγυρίσει με τον Ολυμπιακό 12 πρωταθλήματα (1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009), 5 κύπελλα (1999, 2005, 2006, 2008, 2009) και ένα Σούπερ Καπ (2007).