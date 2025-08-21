Σύμφωνα με το εορτολόγιο σήμερα γιορτάζουν

Άγιος Θαδδαίος ο Απόστολος

Ο Άγιος Θαδδαίος ο Απόστολος —γνωστός και ως Ιούδας Θαδδαίος, Λεββαίος ή Ιούδας του Ιακώβου— ήταν ένας από τους Δώδεκα Αποστόλους του Ιησού Χριστού και διακρίθηκε για τη βαθιά πνευματική του καλλιέργεια και τον ζήλο του στη διάδοση του Ευαγγελίου. Γεννήθηκε στην περιοχή της Πανειάδας (Καισάρεια Φιλίππου) και αρχικά πλησίασε τον Ιωάννη τον Πρόδρομο, από τον οποίο βαπτίστηκε. Εντυπωσιασμένος από τον Χριστό, έγινε στενός μαθητής του, ακολουθώντας Τον μέχρι το Πάθος και τη Σταύρωση.

Μετά την Ανάσταση και την Πεντηκοστή, ο Θαδδαίος αφιέρωσε τη ζωή του στην ιεραποστολή, μεταφέροντας το μήνυμα της Σωτηρίας στην Ιουδαία, τη Σαμάρεια, τη Μεσοποταμία, τη Συρία, τη Λιβύη και τη Βηρυτό. Ιδιαίτερα στην Έδεσσα της Μεσοποταμίας, θεράπευσε από λέπρα τον τοπάρχη Αύγαρο, τον οποίο και βάπτισε χριστιανό, οργανώνοντας ισχυρή τοπική Εκκλησία. Θεωρείται επίσης ο συγγραφέας της Καθολικής Επιστολής που φέρει το όνομά του, αν και στη δυτική παράδοση αυτή η επιστολή αποδίδεται συχνά στον Ιούδα τον αδελφόθεο.

Η μνήμη του συνοδεύεται από πολλούς θρύλους και υπομνήματα θαυμάτων, με την Εκκλησία να τον αναγνωρίζει ως ισχυρό μεσίτη στις δυσκολότερες ώρες — για αυτό και αποκαλείται «προστάτης των απελπισμένων και του ακατόρθωτου». Απεδήμησε ειρηνικά ή —κατά άλλες πηγές— με μαρτυρικό θάνατο στη Βηρυτό, έχοντας επιτελέσει το αποστολικό του έργο με αυταπάρνηση, κατά το παράδειγμα του ίδιου του Χριστού και την εντολή «πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη».