Μία δασκάλα πρώτης δημοτικού στην Αφρική έχει προκαλέσει αίσθηση στο διαδίκτυο, καθώς μέσα σε λίγες ημέρες έγινε παγκόσμιο viral με ένα βίντεο όπου τραγουδά στους μικρούς μαθητές της για τα «ιδιωτικά σημεία» του σώματος, διδάσκοντάς τους πού δεν πρέπει να τους αγγίζει κανείς.

Η Γκέλντα Γουότερμποερ, δασκάλα στο δημοτικό σχολείο Rogate Primary School στη Ναμίμπια, ανάρτησε στο TikTok το συγκεκριμένο τραγούδι, το οποίο σύντομα γνώρισε τεράστια απήχηση. Μέσα σε μόλις μία εβδομάδα συγκέντρωσε περισσότερες από 92 εκατομμύρια προβολές, μετατρέποντας την ίδια σε διαδικτυακή «σταρ», όπως αναφέρει η nypost.

Στο βίντεο, η δασκάλα φαίνεται να οδηγεί τους μαθητές της πρώτης δημοτικού να τραγουδήσουν ένα δυναμικό τραγούδι με στίχους που τονίζουν την ατομική προστασία. «Αυτά είναι τα ιδιωτικά μου σημεία, ιδιωτικά σημεία, ιδιωτικά σημεία, αυτά είναι τα ιδιωτικά μου σημεία, κανείς δεν πρέπει να τα αγγίζει, κανείς δεν πρέπει να τα βλέπει», τραγουδά με έντονη κίνηση δείχνοντας το στήθος, τα γεννητικά όργανα και τους γλουτούς της. Στη συνέχεια οι στίχοι συνεχίζουν: «Κι αν αγγίξεις τα ιδιωτικά μου σημεία, ιδιωτικά σημεία, θα το πω στη μητέρα μου, θα το πω στον πατέρα μου, θα το πω στη δασκάλα μου», με τα παιδιά να επαναλαμβάνουν μαζί της.

Η Γουότερμποερ είναι γνωστή στο TikTok για τα βίντεο που δημοσιεύει συχνά από την τάξη της, όμως αυτή τη φορά η πρωτοβουλία της σχολιάστηκε ευρέως. Πολλοί χρήστες χαιρέτισαν την προσπάθειά της να διδάξει στα παιδιά με τρόπο απλό αλλά ουσιαστικό ότι το σώμα τους τούς ανήκει και ότι έχουν το δικαίωμα να πουν «όχι». «Ναι, πιο δυνατά! Το να μάθουν τα παιδιά να μη ντρέπονται γι’ αυτό είναι πολύ σημαντικό», έγραψε ένας σχολιαστής. «Αυτό είναι ακριβώς το επίπεδο σοβαρότητας που χρειάζεται», τόνισε ένας άλλος.

Η απάντησή της στα επικριτικά σχόλια

Ωστόσο, υπήρξαν και επικριτικά σχόλια από χρήστες που θεώρησαν ότι τα παιδιά της πρώτης δημοτικού είναι πολύ μικρά για να μαθαίνουν θέματα που σχετίζονται με κακοποίηση και προσωπικά όρια.

Η δασκάλα απάντησε άμεσα στους επικριτές της με ένα νέο βίντεο, υπερασπιζόμενη την επιλογή της. «Το να διδάξουμε τα παιδιά να λένε ‘όχι’ δεν αφορά απλώς την ευγένεια αλλά αφορά την προστασία», είπε χαρακτηριστικά. «Κάθε παιδί πρέπει να γνωρίζει ότι το σώμα του ανήκει σε αυτό και κανείς δεν έχει το δικαίωμα να το αγγίξει με τρόπο που του προκαλεί δυσφορία ή αμηχανία».

Συνεχίζοντας, υπογράμμισε τον ρόλο των ενηλίκων στη διαπαιδαγώγηση και την ασφάλεια των παιδιών: «Είναι ευθύνη μας ως γονείς, δάσκαλοι και ενήλικες να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον ασφαλές, όπου τα παιδιά θα νιώθουν σίγουρα και έτοιμα να μιλήσουν αν κάτι τα ανησυχεί».

Με τον τρόπο αυτό, η Γουότερμποερ όχι μόνο έφερε στο προσκήνιο μια σημαντική συζήτηση γύρω από την παιδική προστασία, αλλά και ανέδειξε πώς η τεχνολογία και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να μεταφέρουν παιδαγωγικά μηνύματα σε παγκόσμιο επίπεδο.