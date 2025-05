Η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη βρίσκονται κοντά σε μια συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, λίγο πριν αναχωρήσει από το Κατάρ για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τον τελευταίο σταθμό της περιοδείας του στον Κόλπο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έφτασε το απόγευμα στο Άμπου Ντάμπι, όπου ελπίζει να εξασφαλίσει νέες υποσχέσεις για επενδύσεις και παραγγελίες, έπειτα από αυτές που έλαβε στη Ντόχα και το Ριάντ.

Κατά την άφιξή του στο αεροδρόμιο, τον υποδέχτηκε ο πρόεδρος των ΗΑΕ, σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ. Μικρά παιδιά κρατούσαν σημαίες των δύο χωρών ενώ γυναίκες χόρευαν παραδοσιακούς χορούς.

Οι δύο ηγέτες επισκέφθηκαν στη συνέχεια το Μεγάλο Τέμενος του Σεΐχη Ζαγιέντ, με τους λευκούς μιναρέδες και τους εκθαμβωτικούς θόλους. «Είναι τόσο όμορφο», είπε στους δημοσιογράφους ο Τραμπ μέσα στο τζαμί, το οποίο, όπως είπε, ήταν κλειστό λόγω της περίστασης.

«Πρώτη φορά το έκλεισαν. Προς τιμή των ΗΠΑ. Καλύτερα, από το να το έκλειναν για να τιμήσουν εμένα. Ας τιμήσουν τη χώρα», είπε.

Σύμφωνα με την τοπική εφημερίδα The National, τα ΗΑΕ επιδιώκουν μια συνεργασία με τις ΗΠΑ στον τομέα της τεχνολογίας και της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Το πρωί, αναφερόμενος στο Ιράν, ο Τραμπ δήλωσε ότι «πιστεύει ότι πλησιάζουμε στη σύναψη μιας συμφωνίας».

🇺🇸🇦🇪 President Trump’s having a GREAT time with all the welcoming ceremonies—this time in Abu Dhabi



“What a beautiful thing! I love it!”



Nobody deserves this more than President Trump. pic.twitter.com/pjNMWy2q8J