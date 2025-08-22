Στη νέα δίκη που έγινε για τη διαμάχη Έλον Μασκ – OpenAI αποκαλύφθηκε ότι ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο παρακάλεσε τον Μαρκ Ζούκερμπεργκ να συνδράμει την προσπάθειά του να αποκτήσει το ChatGPT, ώστε να μην ελέγχεται από τη Microsoft του Μπιλ Γκέιτς.

Στη δίκη αποκαλύφθηκε ότι ο Μασκ προσέφερε 97,6 δισεκατομμύρια δολάρια στον Σαμ Άλτμαν

για να αγοράσει την επιχείρηση, ενώ προσπάθησε να πείσει τον ιδιοκτήτη της Meta να συμμετέχει στην προσπάθεια.

Σύμφωνα με το Business Insider ο Ζούκερμπεργκ φέρεται να μην μπήκε καν στον κόπο να απαντήσει και αντιθέτως να επικεντρώθηκε στην προσπάθεια να βελτιώσει το δικό της chatbot, το οποίο ανταγωνίζεται το ChatGPT.

Υπενθυμίζεται, ότι ο Μασκ και ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI Σαμ Άλτμαν ίδρυσαν μαζί με αρκετούς άλλους την OpenAI το 2015.

Ωστόσο, ο Μασκ αποχώρησε από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας το 2018, επικαλούμενος συγκρούσεις σχετικά με την κατεύθυνση της επιχείρησης, καθώς μετακινήθηκε από μη κερδοσκοπική δομή σε κερδοσκοπική, λόγω της συνεργασίας με τη Microsoft του Μπιλ Γκέιτς.

Έκτοτε, μήνυσε δύο φορές την OpenAI για παραβίαση του ιδρυτικού συμβολαίου της, βάζοντας τα εμπορικά συμφέροντα πάνω από το δημόσιο καλό, και ζήτησε από τα δικαστήρια να εμποδίσουν τις προσπάθειες αναδιάρθρωσης. Ο Musk αποκάλεσε τον επικεφαλής της OpenAI «Scam Altman» τον Φεβρουάριο.

Έκτοτε, άρχισε να λανσάρει την ανταγωνιστική xAI και πλέον πάει στα δικαστήρια την OpenAI για να ακυρώσει τη συνεργασία της με τη Microsoft.