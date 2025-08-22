Η κυβέρνηση της Γουατεμάλας ανακοίνωσε ότι σε δύο φυλακές της χώρας, φυλακισμένοι – μέλη συμμοριών – έχουν θέσει υπό κράτηση πολλούς σωφρονιστικούς υπαλλήλους και άλλους εργαζόμενους, κρατώντας τους όμηρους.

Το περασμένο Σάββατο η αστυνομία επενέβη για να ανακτήσει των έλεγχο σε διάφορες φυλακές της χώρας, έπειτα από πολυήμερες ταραχές, κατά τις οποίες σκοτώθηκε ένας σωφρονιστικός υπάλληλος.

Οι αρχές αποδίδουν τις στάσεις αυτές στην πρόσφατη μεταφορά σε φυλακή υψίστης ασφαλείας ηγετικών στελεχών των συμμοριών Μπάριο 18 και Μάρα Σαλβατρούτσα.

«Το υπουργείο Δικαιοσύνης χειρίζεται την κατάσταση ομηρείας και αισιοδοξούμε ότι θα επιλύσει το πρόβλημα, όπως έγινε και τις προηγούμενες φορές», είπε στους δημοσιογράφους ο πρόεδρος Μπερνάντο Αρέβαλο.

Ο υπουργός Εσωτερικών Φρανσίσκο Χιμένες διευκρίνισε ότι στάσεις έχουν εκδηλωθεί στη φυλακή Φραϊχάνας, σε μια κοινότητα κοντά στην πρωτεύουσα, και στην Μποκερόν, που απέχει 65 χιλιόμετρα ανατολικά της Πόλης της Γουατεμάλας. «Πρόκειται για απέλπιδες προσπάθειες των γκάνγκστερ για να τραβήξουν την προσοχή και να ασκήσουν πίεση στο κράτος για να επιστρέψουν οι ηγέτες τους» που μεταφέρθηκαν στη φυλακή υψίστης ασφαλείας Ρενοβασιόν 1, πρόσθεσε ο υπουργός.

«Προτεραιότητά μας είναι να προστατεύσουμε τη ζωή των ομήρων και να αποκαταστήσουμε την τάξη, χωρίς να υποχωρήσουμε απέναντι στους εγκληματίες», συνέχισε. Ο Χιμένες δεν είπε πόσοι είναι οι όμηροι, μόνο ότι εκτός από τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους κρατούνται και εργαζόμενοι σε μια εταιρεία που παρέχει τα γεύματα των κρατουμένων.

Ο υπουργός διαβεβαίωσε ότι οι πέντε ηγέτες των δύο συμμοριών θα παραμείνουν στη φυλακή Ρενοβασιόν 1, όπου μεταφέρθηκαν στις 31 Ιουλίου και κρατούνται στην απομόνωση, χωρίς να έχουν πρόσβαση σε κινητά τηλέφωνα.

Οι συμμορίες Μπάριο 18 και Μάρα Σαλβατρούτσα, που έχουν κηρυχθεί «τρομοκρατικές οργανώσεις» από τις ΗΠΑ, διεκδικούν περιοχές της Γουατεμάλας όπου εκβιάζουν εμπόρους, μεταφορείς και απλούς πολίτες. Όσοι αρνούνται να πληρώσουν, δολοφονούνται. Οι συμμορίες δρουν επίσης στην Ονδούρα. Στο Ελ Σαλβαδόρ ο πρόεδρος Ναγίμπ Μπουκέλε φυλάκισε από τον Μάρτιο του 2022 χιλιάδες ανθρώπους που θεωρούνται μέλη των συμμοριών, αν και οργανώσεις για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κάνουν λόγο για αυθαίρετες φυλακίσεις.

Πηγή: ΑΠΕ