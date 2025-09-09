Δημοσιογράφος του αμερικανικού ειδησεογραφικού ιστότοπου Axios με ανάρτηση στο Χ, επικαλούμενος έναν υψηλόβαθμο Ισραηλινό αξιωματούχο, δήλωσε ότι η εκρήξεις σημειώθηκαν στη Ντόχα και είναι επιχείρηση δολοφονίας κατά ανώτερων αξιωματούχων της Χαμάς.

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι εξαπέλυσε επίθεση με στόχο υψηλόβαθμους αξιωματούχους της Χαμάς στο Κατάρ. Ο στρατός δεν διευκρίνισε σε ποιό σημείο έγινε η επίθεση.

«Ο στρατός και η υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας (Σιν Μπετ) πραγματοποίησαν στοχευμένο πλήγμα εναντίον της ανώτερης ηγεσίας της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς», ανέφερε ο στρατός σε ανακοίνωσή του. Δεν έχει καταστεί σαφές το αποτέλεσμα των επιθέσεων αυτών.

Σύμφωνα με τους Financial Times, το Ισραήλ κλιμακώνει την επίθεσή του εναντίον της παλαιστινιακής μαχητικής οργάνωσης, χτυπώντας για πρώτη φορά την πολιτική ηγεσία της στο κράτος του Κόλπου. Η Χαμάς δεν έχει ακόμη αντιδράσει.

Ισραηλινός αξιωματούχος μιλώντας σε ισραηλινά μμε είπε πως το Ισραήλ επιτέθηκε στα ηγετικά στελέχη της Χαμάς στο Κατάρ, μεταξύ των οποίων ο Χαλίλ αλ Χάγια και ο Τζαμπαρίν.

Αυτόπτες μάρτυρες στο Reuters έκαναν λόγο για πολλαπλές εκρήξεις σήμερα στην Ντόχα του Κατάρ.

Καπνός φάνηκε να υψώνεται πάνω από την περιοχή Κατάρα στην πρωτεύουσα, τόνισε αυτόπτης μάρτυρας.

Reporte sobre explosiones en Doha, Catar.

Se trataría aparentemente de un intento de asesinato.



Se continuará actualizando en caso necesario/relevancia.



Moked Bitajón pic.twitter.com/phTPDFh0ZI — Moked Bitajon X (@Moked_Bitajon) September 9, 2025

🚨BREAKING CONT.: Explosion in Doha🚨



Israeli officials confirm to N12 that today’s blast in Qatar’s capital was an assassination strike targeting senior Hamas officials.



🔹 Location: Katara district, Doha

🔹 Eyewitnesses reported heavy smoke rising from the site

🔹 No… pic.twitter.com/qeh9sapvA4 — Mossad Commentary (@MOSSADil) September 9, 2025

Το Ισραήλ πήρε το πράσινο φως από τον Τραμπ να βομβαρδίσει την ηγεσία της Χαμάς στην Ντόχα – Καταδικάζει την επίθεση το Κατάρ

Σύμφωνα με το Al Jazeera, που επικαλείται πηγή της Χαμάς, η διαπραγματευτική αποστολή της οργάνωσης ήταν στόχος κατά τη διάρκεια συνάντησης στην Ντόχα.

🚨 BREAKING: Israeli military announces strike targeting Hamas senior leadership as explosions are reported in Qatar pic.twitter.com/Z6cR4Kmmwa — Fox News (@FoxNews) September 9, 2025

Το πρακτορείο Reuters μετέδωσε πως το Κατάρ καταδίκασε την «δειλή» επίθεση στην Ντόχα, ενώ το Ισραήλ δηλώνει πως οι ΗΠΑ είχαν ειδοποιηθεί πριν από την επιχείρηση, σύμφωνα με πηγές. «Κατάφωρη παραβίαση» του διεθνούς δικαίου είναι η επίθεση, λέει το Κατάρ.

Το Κανάλι 12 του Ισραήλ μετέδωσε πληροφορίες που αναφέρουν πως ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε το πράσινο φως για την επίθεση.

Την ίδια ώρα, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν ανακοίνωσε πως η επίθεση είναι «επικίνδυνη» και «παραβίαση του διεθνούς δικαίου».

Παράλληλά, η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ντόχα εξέδωσε εντολή για τους Αμερικανούς πολίτες, που τους καλεί να βρουν καταφύγιο στον χώρο της.