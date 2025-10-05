Την ένταση που επικράτησε κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας του Ντόναλντ Τραμπ με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου μεταφέρει δημοσίευμα του Axios.

Η έντονη επικοινωνία έγινε όταν ο Αμερικανός πρόεδρος κάλεσε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό να του ανακοινώσει ότι η Χαμάς απάντησε «ναι, αλλά» στην πρόταση για εκεχειρία.

Ο Τραμπ είδε την απάντηση αυτή ως καλή είδηση και επικοινώνησε με τον Νετανιάχου.Τότε, άκουσε τον Ισραηλινό πρόεδρο, σύμφωνα με το Axios, να έχει διαφορετική άποψη.

«Ο Μπίμπι είπε στον Τραμπ ότι δεν υπάρχει λόγος για πανηγυρισμούς και ότι αυτό δεν σημαίνει τίποτα», δήλωσε στο Axios ένας Αμερικανός αξιωματούχος που είχε γνώση της τηλεφωνικής συνομιλίας. Ο Τραμπ απάντησε: «Δεν ξέρω γιατί είσαι πάντα τόσο γ…α αρνητικός. Αυτό είναι μια νίκη. Δέξου το».

Το δημοσίευμα, επικαλούμενο δύο αξιωματούχους των ΗΠΑ, σημειώνει ότι ο Τραμπ δεν περίμενε αυτή την αντίδραση.

Αμερικανός αξιωματούχος, που επιβεβαίωσε και αυτός τη συνομιλία, πάντως, τονίζει ότι ο Τραμπ είναι αποφασισμένος να παρακάμψει τις επιφυλάξεις του Νετανιάχου και να τον πείσει να τερματίσει τον πόλεμο αν η Χαμάς δεχτεί τη συμφωνία.

Στην επίσημη απάντησή της, η Χαμάς δήλωσε έτοιμη να απελευθερώσει όλους τους ομήρους ώστε να τερματιστεί ο πόλεμος και να αποχωρήσει πλήρως από την Γάζα ο στρατός του Ισραήλ. Όμως, ζήτησε διαπραγματεύσεις για τις λεπτομέρειες της συμφωνίας.

Λίγο μετά την τηλεφωνική επικοινωνία, ο Τραμπ εξέδωσε ανακοίνωση καλώντας το Ισραήλ να σταματήσει τους βομβαρδισμούς στη Γάζα – και λίγες ώρες αργότερα, ο Νετανιάχου έδωσε σχετική εντολή.

Το Σάββατο, το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού προσπάθησε να δείξει ταύτιση με την Ουάσινγκτον, δημοσιοποιώντας βίντεο όπου ο Νετανιάχου επαινεί τον Τραμπ και υπογραμμίζει τα σημεία στα οποία συμφωνούν, παρά την τεταμένη συνομιλία της Παρασκευής.

Οι έμμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς αναμένεται να ξεκινήσουν τη Δευτέρα στην Αίγυπτο, με τη συμμετοχή των απεσταλμένων του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, που θα επιχειρήσουν να ολοκληρώσουν τη συμφωνία εντός της εβδομάδας.

«Μπίμπι, μαζί μου πρέπει να συμφωνείς, αυτή είναι η ευκαιρία σου»

Ο Τραμπ «αποκάλυψε» την προτροπή του στον Νετανιάχου να δεχθεί το σχέδιο των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και την απελευθέρωση των ομήρων της Χαμάς.

«Μπίμπι, αυτή είναι η ευκαιρία σου για νίκη» του είπε, όπως αποκάλυψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε συνέντευξή του στο Channel 12, αναφέροντας ότι το Ισραήλ και η Χαμάς βρίσκονται πιο κοντά από ποτέ σε συμφωνία.