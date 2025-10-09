Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι πραγματοποίησε επίθεση απόψε στη γειτονιά Σάμπρα της Γάζας.

Η ανακοίνωση έρχεται αφού παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης είχαν αναφέρει σφοδρές αεροπορικές επιδρομές και πυροβολισμούς στην περιοχή.

Σε δήλωσή του, ο Ισραηλινός Στρατός (IDF) ανέφερε ότι στόχευσε μια ομάδα μαχητών της Χαμάς, τα μέλη της οποίας «ενεργούσαν κοντά σε δυνάμεις και αποτελούσαν άμεση απειλή για τα στρατεύματα του IDF που επιχειρούσαν στην περιοχή».

Η υπηρεσία Πολιτικής Άμυνας της Γάζας, που ελέγχεται από τη Χαμάς, ανέφερε ότι η επίθεση προκάλεσε την κατάρρευση ενός κτιρίου, με περίπου 40 άτομα να παγιδεύονται κάτω από τα συντρίμμια.

Μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί τέσσερα πτώματα.