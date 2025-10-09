Το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου δημοσιοποίησε φωτογραφίες του Ισραηλινού πρωθυπουργού μαζί με τον ειδικό απεσταλμένο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και τον γαμπρό του, Τζάρεντ Κούσνερ, καθώς συμμετέχουν στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, όπου οι υπουργοί αναμένεται να ψηφίσουν για την πρώτη φάση του σχεδίου του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Η φάση που εξετάζεται περιλαμβάνει κατάπαυση του πυρός, την απελευθέρωση και των 48 ομήρων που κρατούνται στη Γάζα, μερική αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από την περιοχή και την απελευθέρωση Παλαιστινίων κρατουμένων για λόγους ασφαλείας. Ο Γουίτκοφ και ο Κούσνερ συνέβαλαν στη μεσολάβηση των διαπραγματεύσεων για τη συμφωνία.