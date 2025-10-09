Ο πρόεδρος της Κνεσέτ, Αμίρ Οχάνα, απηύθυνε επίσημη πρόσκληση στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να απευθυνθεί στο ισραηλινό κοινοβούλιοομιλία κατά την προγραμματισμένη επίσκεψή του στο Ισραήλ την επόμενη εβδομάδα.

Στην επιστολή του προς τον Τραμπ, την οποία δημοσίευσε στην πλατφόρμα Χ, ο Οχάνα τον επαινεί για τη μεσολάβησή του στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, που προβλέπει την απελευθέρωση και των 48 ομήρων που κρατούνται από ένοπλες οργανώσεις. Η συμφωνία ανακοινώθηκε νωρίς το πρωί.

Στην ανάρτησή του, ο Οχάνα αποκαλεί τον Τραμπ «Πρόεδρο της Ειρήνης».

It is my profound honor and privilege to officially invite the greatest friend and ally of the Jewish people in modern history, @POTUS @realDonaldTrump, to deliver a formal address to the nation before the Knesset.



Israel awaits The Peace President. pic.twitter.com/gJl2rqSgTj — Amir Ohana – אמיר אוחנה (@AmirOhana) October 9, 2025

«Σήμερα είναι μια ιστορική ημέρα», γράφει στην επιστολή. «Η ηγεσία, το θάρρος, η επιμονή και το όραμά σας οδήγησαν όχι μόνο σε μια συμφωνία που εξασφαλίζει την απελευθέρωση όλων των Ισραηλινών ομήρων που απήχθησαν από τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, αλλά και σε μια άνευ προηγουμένου περιφερειακή συμφωνία, την οποία έχουν αποδεχθεί σχεδόν όλα τα κράτη της Μέσης Ανατολής».

Η επιστολή συνεχίζει επαινώντας μια σειρά ενεργειών του Τραμπ υπέρ του Ισραήλ κατά την πρώτη του θητεία, από το 2017 έως το 2021, όπως τη μεταφορά της αμερικανικής πρεσβείας στην Ιερουσαλήμ και τη σύναψη των «Συμφωνιών του Αβραάμ», που οδήγησαν σε εξομάλυνση σχέσεων μεταξύ του Ισραήλ και αραβικών χωρών.

«Ο λαός του Ισραήλ σας θεωρεί τον μεγαλύτερο φίλο και σύμμαχο του εβραϊκού έθνους στη σύγχρονη ιστορία», γράφει ο βουλευτής του Λικούντ. «Είναι, επομένως, ύψιστη τιμή και προνόμιό μου να σας προσκαλέσω επισήμως να εκφωνήσετε ομιλία προς το έθνος ενώπιον της Κνεσέτ».

Αν και όλοι οι Αμερικανοί πρόεδροι τις τελευταίες δεκαετίες έχουν επισκεφθεί το Ισραήλ, ο τελευταίος που απευθύνθηκε στην Κνεσέτ ήταν ο Τζορτζ Ο. Μπους το 2008. Ο τότε αντιπρόεδρος του Τραμπ, Μάικ Πενς, μίλησε εκεί το 2018, ενώ το ίδιο είχαν πράξει και οι πρώην πρόεδροι Μπιλ Κλίντον και Τζίμι Κάρτερ.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι σκοπεύει να βρεθεί στο Ισραήλ την επόμενη εβδομάδα για να παρακολουθήσει την απελευθέρωση των ομήρων και έχει εκφράσει θετική στάση απέναντι στην προοπτική ομιλίας του στην Κνεσέτ.