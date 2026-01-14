Σοκ προκαλούν τα νέα στοιχεία που βλέπουν το «φως» της δημοσιότητας αναφορικά με την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας που ζούσε στην Πάτρα με την οικογένειά της. Η ανήλικη, που αγνοείται από τις 8 Ιανουαρίου και αναζητείται από τις Αρχές, φαίνεται πως είχε προσπαθήσει να εξαφανιστεί σε σχολική εκδρομή που έγινε πριν δύο χρόνια στη Βαρκελώνη.

Για την ανήλικη κοπέλα μίλησε το πρωί της Τετάρτης 14/1 στο Mega και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» o επίτιμος πρόεδρος αστυνομικών υπαλλήλων ΝΑ Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης ο οποίος τόνισε: «Χθες επικοινώνησε κάποιος μαζί μου που γνώριζε την κοπέλα. Πριν 2 χρόνια η κοπέλα πήγαινε σε ιδιωτικό σχολείο στην Πάτρα.

Σε μία εκδρομή που έκανε το ιδιωτικό σχολείο στη Βαρκελώνη, η κοπέλα χάθηκε δύο φορές. Τη μία φορά δεν μπήκε στο βαγόνι του μετρό. Ευτυχώς το αντιλήφθηκαν οι καθηγητές και βγήκαν έξω και τη μάζεψαν. Τη δεύτερη φορά, όταν όλοι μπήκαν στην πύλη για να γυρίσουν Ελλάδα, το κορίτσι έμεινε πίσω».

«Από μόνη της το έκανε όλο αυτό ή την έχει κατευθύνει κάποιος;», διερωτήθηκε ο Γιώργος Καλλιακμάνης και πρόσθεσε: «Εκτός και αν δεν την κατευθύνει κανείς και κάνει όλες αυτές τις ενέργειες η κοπέλα γιατί θεωρεί ότι μπορεί να φύγει εύκολα για τη Γερμανία».

«Η κοπέλα φαίνεται πως με κάποιον επικοινωνεί. Όταν ο οδηγός ταξί την άφησε, υπάρχει ένα μικρό καφενεδάκι στο οποίο μπήκε μέσα η κοπέλα, πήγε τουαλέτα και αφού βγήκε, ζήτησε από την υπάλληλο τον κωδικό του Wi-Fi. Κάποιος της είπε να πάει στο “Παίδων”. Ίσως ήταν σημείο συνάντησης, και να μην εμφανίστηκε κάποιος εκεί. Μπορεί και να κινδυνεύει η ζωή της γιατί εάν μιλάει με κάποιον, που αυτός έχει κακές προθέσεις, τότε το κορίτσι κινδυνεύει. Φαίνεται ότι πιεζόταν από το σπίτι».

Το χρονικό της εξαφάνισης της 16χρονης

Το κορίτσι αγνοείται από τις 8 Ιανουαρίου. Τα ίχνη της χάθηκαν από την Πάτρα όπου ζούσε ενώ την ημέρα της εξαφάνισής της έφτασε στην Αθήνα και συγκεκριμένα στου Ζωγράφου με ταξί.

Λίγες ώρες πριν φτάσει στην Αθήνα, η κοπέλα συναντήθηκε με έναν άνδρα (ο οποίος ήταν μαζί με την κόρη του) και, όπως φαίνεται, του πούλησε το κινητό της.

Η αρχική διεύθυνση που είχε δώσει στο ταξί η κοπέλα ήταν η οδός Αιγίου, ένας δρόμος πάνω από το νοσοκομείο Παίδων.

Όπως δείχνουν τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το κορίτσι φαίνεται να είχε έναν συγκεκριμένο προορισμό στο μυαλό της, καθώς κατέβηκε από το ταξί, προχώρησε ακριβώς στην πύλη του νοσοκομείου και από εκεί φαίνεται πως πέρασε με το κινητό της στα χέρια απέναντι τον δρόμο και έφτασε σε ένα περίπτερο.