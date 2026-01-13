Για τη διαδρομή που έκανε μαζί με τη 16χρονη Λόρα, λίγες ώρες πριν χαθούν τα ίχνη της, μίλησε ο ταξιτζής που τη μετέφερε από την Πάτρα στην Αθήνα, σημειώνοντας πως την άφησε στην περιοχή του Ζωγράφου.

Όπως περιγράφει, είχε ενημερωθεί για τη συγκεκριμένη κούρσα από την προηγούμενη ημέρα, καθώς επρόκειτο για μεταφορά με ραντεβού μέσω ραδιοταξί. «Είχα ενημερωθεί από την προηγούμενη μέρα, γιατί όταν είναι κλήση με ραντεβού πάμε με σειρά στα ραδιοταξί. Έτυχε να πέσει σε μένα. Δεν ξέρω ποτέ τι θα παραλάβω», αναφέρει χαρακτηριστικά, μιλώντας στον ΑΝΤ1.

Ο οδηγός σημειώνει ότι κατά τη διάρκεια της πολύωρης διαδρομής δεν υπήρξε επικοινωνία με την ανήλικη, καθώς, όπως λέει, δεν μιλούσε καλά ούτε ελληνικά ούτε αγγλικά. «Δεν ανταλλάξαμε καμία κουβέντα. Δεν μιλούσε καλά ελληνικά ούτε αγγλικά», δηλώνει, προσθέτοντας ότι σε καμία περίπτωση δεν υποψιάστηκε την πραγματική της ηλικία. «Νόμιζα ότι ήταν φοιτήτρια και πήγαινε σε κάποια φίλη της», είπε.

«Δεν περίμενα με τίποτα να είναι 16 χρονών. Φαινόταν μια χαρά, φυσιολογική. Κάποια στιγμή έβγαλε τα καλλυντικά της και βαφόταν», λέει, επισημαίνοντας ότι τίποτα στη συμπεριφορά της δεν τον προβλημάτισε.