Κάθε στοιχείο που μπορεί να δώσει απαντήσεις αναφορικά με το πού μπορεί να βρίσκεται η 16χρονη Λόρα εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ. Η ανήλικη εξαφανίστηκε από την Πάτρα όπου ζούσε εδώ και τρία χρόνια με την οικογένειά της και η τελευταία φορά που την είδε κάποιος ήταν στην περιοχή του Ζωγράφου στις 8 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το πρωί της Τρίτης 13/1 η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» οι αστυνομικοί αναζητούν βιντεοληπτικό υλικό από τη στιγμή που το κορίτσι έφτασε με ταξί έξω από το νοσοκομείο «Παίδων» στου Ζωγράφου, αποβιβάστηκε από το ταξί και συνέχισε την πορεία της πεζή.

Έψαχνε για δουλειά και προσπαθούσε να πουλήσει πράγματά της

Κατά τις ίδιες πληροφορίες η 16χρονη δεν είχε προσαρμοστεί στην Ελλάδα και δεν τα πήγαινε καλά με τη γλώσσα. Έψαχνε δε να δουλέψει στην Πάτρα γιατί δήλωνε πως ήθελε να ανεξαρτητοποιηθεί από την οικογένειά της και όπως είπαν συμμαθητές της προσπαθούσε να πουλήσει κάποια πράγματά της ώστε να βγάλει χρήματα.

Η κοπέλα είχε αγοράσει από συμμαθητή της και ένα κινητό ενώ πριν την εξαφάνισή της έκλεισε τους λογαριασμούς της στα social media εκτός από έναν που διατηρεί στο TikTok.

Η μυστήρια συνάντηση με τον άνδρα λίγο πριν φύγει από την Πάτρα

Πριν φύγει από την Πάτρα το πρωί της Πέμπτης 8/1 η ανήλικη συναντήθηκε με έναν άνδρα περίπου 60 ετών που είχε μαζί του ένα ανήλικο παιδί.

Σύμφωνα με τον Alpha που δημοσίευσε και το σχετικό βίντεο, ο άνδρας αναζητείται από την ΕΛ.ΑΣ. Ως προς την περιγραφή του, αναφέρεται ευτραφής, περίπου 60 ετών, με άσπρα μαλλιά.

Στο βίντεο διακρίνεται ο άνδρας να κρατάει ένα κινητό και να σκύβει προς τη 16χρονη, ενώ το κορίτσι είναι ντυμένο ζεστά και κρατάει τη σχολική της τσάντα. Δίπλα τους υπάρχει και μία ακόμα ανήλικη, με τον άνδρα να φαίνεται να της δείχνει κάτι. Ο άνδρας φοράει γυαλιά ηλίου και μπουφάν.

Τι είπε ο οδηγός ταξί που έφερε την 16χρονη στην Αθήνα

Ο οδηγός ταξί ο οποίος παρέλαβε τη Λόρα από το Ρίο και την μετέφερε στην περιοχή Ζωγράφου στην Αθήνα, είπε: «Την πήρα από το ραδιοταξί. Η κοπέλα μπήκε στο αυτοκίνητο χωρίς να μιλήσουμε καθόλου σε όλη τη διαδρομή. Είχα πάρει κλήση να την πάω από το Ρίο στην Αθήνα».