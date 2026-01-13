Η 16χρονη από την Πάτρα που αγνοείται, ένα μήνα πριν εξαφανιστεί αναπαρήγαγε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συγκεκριμένες αναρτήσεις κακοποιημένων γυναικών.

«Όταν κάποιος κάνει αστείο για την κακοποίηση, αλλά δεν έχει βιώσει ποτέ τον τρόμο να γυρίζει σπίτι», έγραφε μια ανάρτηση.

«Όταν κάποιος μου χτυπάει τον ώμο, αλλά είναι ο 12χρονος εαυτός μου που κρύβεται στο μπάνιο και σκέφτεται αν πρέπει να καλέσει την αστυνομία», έγραφε μια άλλη.

Σύμφωνα με το Live News, οι παραπάνω αναρτήσεις είναι ενδεικτικές και φέρεται να προβληματίζουν τις αρχές, σε συνδυασμό με την πληροφορία ότι η ανήλικη είχε φιλοξενηθεί σε δομή στη Γερμανία πριν έρθει να μείνει στην Ελλάδα.

Γιατί πήγε στη δομή

Η εκπομπή του Mega ανέφερε ότι η 16χρονη έμεινε σε δομή στη Γερμανία, γιατί την κακοποιούσε ο πατέρας της.

Φίλη της ανήλικης όμως, υποστήριξε ότι ο λόγος δεν ήταν η κακοποίηση από τον πατέρα της, αλλά επειδή την πήγε η μητέρα μιας συμμαθήτριας της. Σύμφωνα με την φίλη της 16χρονης, η μητέρα έμαθε ότι οι γονείς της 16χρονης δεν την άφηναν να έχει παρουσία στα social media. Έτσι, «την πήρε από το χέρι και την πήγε σε δομή, όπου έμεινε για δύο με τρεις μέρες», είπε η φίλη της 16χρονης.

Το τηλεφώνημα της 16χρονης για το ραντεβού με το Ραδιοταξί

Το Live News παρουσίασε ηχητικό ντοκουμέντο όπου ακούγεται το τηλεφώνημα που έκανε η 16χρονη την περασμένη Τετάρτη για να κλείσει ραντεβού με το Ραδιοταξί που τη μετέφερε στην Αθήνα.

-Γεια σας

-Γεια σας, παρακαλώ

-Θα ήθελα ένα ταξί για αύριο Πέμπτη για 8 το πρωί

-Πού να έρθει;

-Για Κολιός Ρίο και να πάει Αθήνα