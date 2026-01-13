Τέλος το μυστήριο με τον άνδρα που εμφανίζεται στο βίντεο να συνομιλεί με τη 16χρονη Λόρα, η οποία έχει εξαφανιστεί από την Πάτρα, καθώς ο ίδιος εμφανίστηκε αυτοβούλως στην Ασφάλεια Πατρών.

Πρόκειται για Έλληνα, 58 ετών, ο οποίος είπε ότι συναντήθηκε για να αγοράσει το παλιό της κινητό τηλέφωνο έναντι 210 ευρώ. Σύμφωνα με τον ίδιο, υπήρχε αγγελία στο διαδίκτυο για το συγκεκριμένο τηλέφωνο.

Πληροφορίες από την ΕΛ.ΑΣ. αναφέρουν ότι όσα υποστηρίζει επιβεβαιώνονται.

Σε βίντεο που έχει δει το φως της δημοσιότητας διακρίνεται ο άνδρας να κρατάει ένα κινητό και να σκύβει προς τη 16χρονη, ενώ το κορίτσι είναι ντυμένο ζεστά και κρατάει τη σχολική της τσάντα. Δίπλα τους υπάρχει και μία ακόμα ανήλικη, με τον άνδρα να φαίνεται να της δείχνει κάτι. Ο άνδρας φοράει γυαλιά ηλίου και μπουφάν.

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν επίσης ότι έχει εντοπιστεί στην Αθήνα και συγκεκριμένα στην περιοχή του Ζωγράφου η σχολική τσάντα της ανήλικης.

Σημειώνεται πως η ανήλικη εξαφανίστηκε από την Πάτρα, όπου ζούσε εδώ και τρία χρόνια με την οικογένειά της, και η τελευταία φορά που την είδε κάποιος ήταν στην περιοχή του Ζωγράφου στις 8 Ιανουαρίου.